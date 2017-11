Vuelta a la realidad, a la derrota

Centro y gol. Esto es Segunda B y el Real Unión, aunque tocado por las tres derrotas que arrastraba, sabía que para recuperarse iba a tener que apelar a una acción que tan buen resultado le ha dado en esta división de bronce. La Unión Deportiva Logroñés, por el contrario, buscaba en el Stadium Gal dar continuidad a sus resultados. El problema estuvo en la poca pegada mostrada en territorio irundarra -salvo en los primeros compases- y los problemas defensivos que encuentra para hacerse fuerte en el costado izquierdo. Con poco, bien poquito, el Real Unión supera en la tabla a los riojanos y doblega a una UDL que, como visitante, no encuentra su sitio -el único triunfo fuera de casa fue en la jornada inaugural en Lezama-.

Un 1-0 que determina que a este conjunto le faltan cosas. Con balón requiere dotar de una mayor velocidad en los metros finales, por no hablar de la falta de continuidad en las acciones, constancia para demostrar que quiere ser protagonista con una idea vistosa que tantos éxitos dio en el arranque liguero. Mientras que en las tareas de contención no puede ser tan permisivo en determinados momentos, como aconteció con el tanto, obra de Galán, y en una jugada posterior, cabezazo al larguero, que casi significan el irse con una derrota más amplia. Porque tras verse por detrás en el marcador, Otaño no tuvo que lucirse para salvar a los suyos porque no fue exigido por una UDL que, pese a poner sobre el césped todos sus hombres atacantes, no encontró la manera de enganchar una ocasión con la que merecer la igualada.

De partida, Sergio Rodríguez tuvo que cambiar, se supone, su idea. Al menos en cuanto a las piezas, ya que se quedaron en Logroño tres futbolistas por gastroenteritis, Sotillos, Espina y Paredes. Las ausencias del madrileño y del asturiano no ofrecen mayor dificultad, el problema estriba en que la UDL se presentó en el Stadium Gal sin un lateral zurdo nato. El técnico logroñés dio plena confianza a Zubiri, auténtico comodín en la zaga, en un campo complicado ante un rival que pese a acumular tres derrotas veía el duelo ante los riojanos su oportunidad de cambiar su dinámica.

Claro que los blanquirrojos -este miércoles festivo con la camiseta azul- también buscaban sus opciones de dar continuidad al buen momento de resultados que arrastran, 8 de 12 puntos. Para ello, Iván Aguilar, después de dos duelos en el banquillo, aparecía, para variar partiendo de la izquierda, en detrimento de Ñoño. Rayco, en este sentido, gozaba de más libertad para dejarse caer por la derecha y así Arnedo se metía más por dentro para ser un ayudante más en la labores de contención y creación junto a César Remón y Salvador.

Y la puesta en escena de la UDL fue magnífica en los primeros diez minutos, ya que dispuso de hasta tres oportunidades para desnivelar el marcador. Iván Aguilar probó fortuna con dos tiros que se marcharon cruzados, el segundo de ellos después de que lo tocara Otaño, mientras que Rayco pudo marcar, por tercer partido seguido, pero Otaño le adivinó las intenciones. A raíz de ese momento, dio la sensación de que el cuadro irundarra reaccionó para equilibrar el manejo del encuentro e incluso comenzar a estirarse.

Lo hacía casi siempre por su costado izquierdo, donde el lateral Urkizu se presentaba como la mejor opción para centrar. Tampoco sufría el bloque riojano que aunque ya no controlaba con tanta autoridad seguía siendo mejor. Con el paso de los minutos, el juego se volvió más irregular, a la vez que abundaban las interrupciones y las imprecisiones en los pases. En esa fase, pareció estar mejor el equipo local, como así materializó Galán, en una contra, con un tiro que despejó Miguel a córner a la media hora de contienda. Hasta el descanso, pese a que los de Asier Santana estaban algo más entonados, fue a UDL la que se aproximó al gol. Primero fue Marcos André, con un chut que fue a las manos de Otaño, y después en una falta lateral que sacó Salvador -en la última acción del primer tiempo-, remató Ramiro y no pudo llegar Iván Aguilar en segunda instancia.

Arrancaba la segunda parte con un aviso de Salvador desde la frontal que Otaño mandó a córner. Sin embargo, instantes después Capelete se zafó de Zubiri y la puso de lujo para que Galán rematara en el primer palo y cruzado haciendo inútil la estirada del capitán riojano. Hubo reacción al instante, Rayco se inventó una jugada individual e Iván Aguilar finalizó con un tiro potente y raso que el meta de los irundarras blocó. Dentro de unos minutos de locura, justo cuando Ñoño entraba en el partido por un cansado Marcos André, Galán, tras un centro de Estrada, remató de cabeza para encontrarse con el larguero y mantener con vida a los logroñeses.

CAMBIOS Y CERO OCASIONES

Sergio Rodríguez movía el banquillo y Carlos García sustituía al amonestado Miguel Santos, provocando que Arnedo se colocara como lateral diestro. La iniciativa debía ser de los visitantes que estaban obligados a mostrarse más profundos se querían sumar algo de su visita al Staidum Gal. Pero el juego fue más trabado, no hubo continuidad y la conexión entre los hombres ofensivos de los blanquirrojos no existió. Para quemar las naves, Germán Sáenz tenía su oportunidad por César Remón, lo que dejaba a una UDL más ofensiva y que arriesgaba con muchos jugadores más acostumbrados a atacar que a fajarse en labores defensivas.

Fue un querer y no poder por parte de una UDL que no supo imprimir un punto más de intensidad, con balón. Y eso que Ñoño provocó la expulsión de Aimar a 6 minutos de la conclusión. Momento en el que el Real Unión cerró aún más el choque. Sin embargo, los riojanos buscaron las tablas hasta el final. Encerraron a los locales en su campo y trató de, al menos, contar con una oportunidad para empatar. Faltó ese gesto diferenciador, ese pase y, evidentemente, ese remate salvador. Rayco y Ñoño acaparaban la atención, aunque Arnedo, desde su costado, era incisivo para generar superioridades.

Pese a ello, ni un centro, ni un remate. Es decir, que el equipo riojano, sobre todo, tras verse por debajo en el marcador apenas inquietó a un Otaño que vivió plácido en la recta final de un partido que significa el regreso a las derrotas. Lo opouesto que un Real Unión que estaba tocado y que se levanta. Tampoco es el primer rival de la UDL al que le sucede. Quizá haya que empezar a pensar en que este equipo, a domicilio, no ofrece más por unas cuestiones o por otras. y eso que los resultados habían sido favorables para los intereses de los logroñeses. La oportunidad de resarcirse para por el triunfo ante el Arenas el domingo en Las Gaunas. Obligado, no; obligadísimo.

FICHA TÉCNICA

Real Unión: Otaño; Estrada, Aimar, Senar, Urkizu; Mikel; Capelete (Letamendia, min. 78), Esnaola, Domínguez (Martins, min. 72), Orbegozo; y Galán (Hernáez, min. 79).

UD Logroñés: Miguel; Miguel Santos (Carlos García, min. 65), Caneda, Ramiro, Zubiri; Arnedo, César Remón Germán Sáenz, min. 78), Salvador; Rayco, Marcos André (Ñoño, min. 62) e Iván Aguilar.

Gol: 1-0, min. 59: Galán.

Árbitro: Gao Aladro (Comité Asturiano). Expulsó al local Aimar por doble amarilla (mins. 32 y 84). Amonestó a los locales Domínguez (min. 36), Galán (min. 47) y Otaño (min. 86) y al visitante Miguel Santos (min. 55).