Víctor se queda a las puertas de las semifinales del 4 y medio

“Siempre dándonos patadas en los cojones a nosotros mismos” , decía un veterano aficionado ezcarayense al abandonar el Adarraga. Esta frase resume la idea de muchos forofos, que no entienden que un juez, ante una jugada dudosa, dicte sentencia contra un jugador local. Pasó la semana anterior, cuando la tele en directo quitó la razón al juez principal en un claro segundo bote de Olaizola II que no vio. Y pasó en el decisivo partido entre Bengoetxea VI y Víctor, en el que el de Ezcaray podía haberse colado en semifinales del campeonato del cuatro y medio de primera categoría si hubiera alcanzado el cartón número 20: La polémica llegó en el 20 a 17 en el luminoso, cuando Ointatz se jugó una dejada a la punta de zurda desde la pared.

¿Buena o mala? Buena para los jueces (tanto para el principal, al que la pelota le botó casi en el pie, como para el de pasa, que estaba en la misma línea de contracancha). Pero mala malísima para Víctor, para su hermano y botillero Gorka, y para la hinchada riojana que vio claramente fuera de los límites la pelota enviada por el navarro. Corrieron los hermanos Esteban a reclamar a los jueces, se le fue la olla a Víctor, que acabó tirado en el suelo lamentándose. ¿Ganó algo con ello? Nada: Gorka le intentó tranquilizar, sacó Bengoetxea por última vez, y ganó el partido con una dejada al choco que le salió perfecta.

Gran decepción para Víctor, peor, si tenemos en cuenta que hasta el último momento tuvo opciones de clasificarse , pero derrota claramente merecida para el riojalteño que jugó el peor partido de la liguilla de cuartos de final, tirando 10 pelotas claras a lo largo del partido, hándicap sin el cual se hubiera llevado incluso con cierta comodidad la victoria. Porque la gran promesa riojana en primera categoría falló como antaño, recordando más al Víctor de hace meses que al portentoso y seguro jugador que habíamos visto durante el campeonato.

Pronto se vio que no iba a poder con la responsabilidad del envite, cometiendo los 3 primeros errores en el inicio del partido . Si a Bengoetxea le dolía el dedo fisurado o no, él lo sabrá, porque en la cancha no dio muestra ninguna de ello. Si acaso, que se puso en alguna ocasión de zurda desde el ancho, pero tampoco es cosa que extrañe en su proceder habitual. El vigente campeón jugaba con solvencia y seguridad, marrando únicamente dos pelotas en todo el encuentro, y sacando oro de los regalos de su rival. De esta manera se adelantaba 5 a 0, 6 a 1, 8 a 4 y 9 a 6.

Cuando Víctor dejaba de fallar y ponía en juego una pelota más rápida, la cosa cambiaba, ya que nuestro paisano dominaba claramente en el peloteo, propiciando pelotas claras para terminar el tanto. Así, combinando aciertos y errores, el riojano logró por fin empatar a 10 la contienda, adelantándose 12 a 10 para alegría de la parroquia local.

Solicitó Oinatz el primer descanso, visitaron los hermanos Esteban el vestuario, y a la reanudación, cometió Víctor falta de saque. Más de lo mismo.

Cambió la bola Bengoetxea, y con ella se marchó hasta el 15 a 12, aunque el riojano se serenó, castigó duro para retomar su pelota, y consiguió empatar a 15 y colocarse 16-15 de saque-gancho. Pero en el siguiente volvió a fallar, permitiendo el empate y recuperar al rival su pelota más tosca, con la que ya no abandonaría el liderazgo en el marcador. Aún estuvo la cosa comprimida en el 16 a 17 y en el 17 a 18, pero dos errores seguidos del pelaire adelantaron 20 a 17 al navarro. Jugó Víctor centrado el siguiente, castigando con varias cortadas al choco, hasta terminar de un bonito voleón dos paredes. Pero entonces vino la jugada polémica, el descentre de los Esteban, y el definitivo 22 a 18 que clasificaba a Oinatz para semifinales.

En ellas, además del pelotari de Leitza, estarán también Urrutikoetxea, Altuna (que ganó a Ezkurdia) y Aimar Olaizola.

DATOS

Más de media entrada en el Adarraga, en el que ya estaba previsto festival para el próximo domingo, en previsión de que Víctor alcanzara las semifinales.

Bengoetxea VI: 8 tantos y un saque, 2 errores (uno de ellos por falta de saque).

Víctor: 12 tantos y dos saques, 11 fallos (uno de falta).

En el aburrido preliminar, Laso y Ladis Galarza dejaron en 13 a un romo Arretxe II y a un desangelado Untoria.