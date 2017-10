Carta viral de un músico riojano a OT

Tras ver la primera gala de Operación Triunfo, el músico riojano Manuel Gil ha escrito una carta para reivindicar los programas musicales y no los talent shows, en los que la música tiene un papel "casi circense". Una carta que ha tenido un gran éxito. En poco tiempo se ha hecho viral, ya la han leído 50.000 personas y la han compartido más de 500.

La carta del músico Manuel Gil

"El lunes se emitió la primera gala de OT. Vaya por delante que no pretendo menospreciar a nadie, sin embargo, siempre que veo este tipo de programas, como músico, siento una gran indignación. El lugar que se le otorga a la MÚSICA en este tipo de formatos es casi circense.

Estoy seguro de que se desató la indignación de muchos músicos cuando una participante afirmó que decidió dedicarse a la música porque 'había acabado la selectividad y no sabía qué hacer con su vida'. Como si la carrera musical fuera algo que se forja a la ligera presentándote a dos castings.

A esta cándida muchacha le explicaría que para obtener el equivalente a un grado universitario en música se precisan 14 AÑOS de estudios en el Conservatorio con sus respectivos exámenes, audiciones y tribunales. Los que hemos vivido esta circunstancia sabemos que es como estudiar en dos colegios a la vez, cosa que hacemos con gusto porque la música es nuestra PASIÓN Y MODO DE VIDA, dicho sea de paso. Por otro lado, cantar sobre una base "musical" pregrabada poco tiene que ver con hacer música.

Y ya que me he puesto, me gustaría reivindicar los PROGRAMAS MUSICALES, algo muy diferente a estos TALENT SHOWS. Programas en los cuales se promocione a músicos profesionales que se han formado durante años (como cualquier otro profesional en su oficio) para realizar un ejercicio artístico de VALOR CULTURAL, no estos programas que en algunos momentos me recuerdan a la berrea del ciervo. Los músicos queremos programas en los que la MÚSICA sea la protagonista. Si estás de acuerdo , COMPARTE. A ver si lo leen quienes puedan hacer algo por cambiar esta situación"