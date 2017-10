Un riojano revoluciona el mundo de las botas

El negocio lo comenzó su bisabuelo. Y hoy, cuatro generaciones después, él sigue al frente del negocio. Se llama Félix Barbero y es el único botero artesano que existe en La Rioja. En toda España hay menos de diez . Por el año 1865, recuerda, mi bisabuelo Teófilo Barbero ya se dedicaba a hacer botas y pellejos para vino, mi abuelo Félix continuó con el mismo trabajo y se asentó en 1959 en la calle Mayor de Logroño.

Y ahora es Félix Barbero el que está al frente del negocio y el que le ha dado el mayor impulso a 'Botas Rioja', un mítico establecimiento situado en el número 8 de la calle Sagasta . Un local de unos 50 metros cuadrados que, reconoce, "ya se me ha quedado pequeño". Y es que a lo largo de este tiempo, y al igual que los tiempos, este negocio también ha ido evolucionado.

El cambio más grande, relata Barbero a Rioja2, es el cambio del material del interior de las botas , antes se fabricaban sobre todo con pez y ahora con látex . "Un material que permite utilizar las botas con cualquier tipo de líquido, vino, zurracapote, calimocho, agua... y en el exterior, también vamos utilizando otro tipo de pieles que nos permiten personalizar las botas con cualquier tipo de bordados".

Y estos cambios han incrementado y variado, de qué manera, la clientela. Hace unos años, recuerda, vinieron muchísimos coreanos que estaban haciendo el Camino de Santiago. No sabía por qué hasta que un día vino a la tienda una coreana que hablaba perfectamente español y me contó que un famoso cantante de Corea había hecho el Camino de Santiago, había parado en mi tienda y, por lo que se ve, lo había puesto de moda.

Pero han sido más las personas famosas que se han acercado hasta la cristalera de este mítico negocio como Pablo Coello. Y es que, los 50 metros cuadrados de 'Botas Rioja' están incluidos en muchas guías especializadas sobre el Camino de Santiago editadas en varios idiomas . "Son muchos los peregrinos extranjeros los que se acercan hasta aquí y, aunque yo solo hablo español, logro comunicarme con ellos perfectamente".

Pero además de peregrinos, 'Botas Rioja' surte a muchas otras empresas. " Ahora mismo estamos preparando un encargo de botas para una bodega de Madrid ". La bota, explica, "es un producto típico de regiones de vino y echo en falta un poco más de apoyo de las instituciones de aquí". "Me tratan mejor fuera de La Rioja que aquí", lamenta, "he participado en ferias de Navarra y Valladolid, entre otras muchas, a las que he acudido como artesano invitado mientras que aquí se nos deja un poco de la mano".

Sin embargo, y a pesar de todo, ahí sigue Barbero al pie del cañón. " He ido evolucionando porque de no ser así hubiera tenido que cerrar". Botas serigrafiadas, bordadas, de colores.... y también alfombras, Y es que 'Botas Rioja' se define como una botería artesana en la que también se elaboran alfombras y otros artículos de piel.