Dimite Paz Manso de Zúñiga, concejal de Cambia Logroño

Paz Manso de Zúñiga, concejal de Cambia Logroño, va a presentar su dimisión como concejal en el Ayuntamiento de Logroño. Según ha podido saber Rioja2, la edil, que no pertenece a ningún partido político y se presentó en las listas de Cambia Logroño como independiente, dejará su acta en los próximos días.

No ha dado ninguna explicación por el momento ni lo ha comunicado siquiera a su Grupo Municipal. Rioja2 ha tratado de ponerse en contacto con Paz Manso de Zúñiga a lo largo de toda la tarde del jueves pero no ha atendido nuestras llamadas. Sí hemos hablado con el Grupo Municipal de Cambia Logroño que ha mostrado su sorpresa por esta noticia ya que no había comunicado nada. "Respetamos su decisión y le deseamos lo mejor. Seguiremos trabajando por Logroño y los logroñeses y logroñesas", han declarado.

Sus últimas manifestaciones públicas las ha hecho en las últimas horas a través de su perfil de Facebook con mensajes que dan lugar a diversas interpretaciones:

Se trata de la tercera concejal que deja su cargo en el Ayuntamiento de Logroño en lo que va de legislatura tras las ediles de Ciudadanos Nazareth Quijano y Elvira González, la primera por un escándalo económico en las cuentas del grupo y la segunda por discrepancias ideológicas que le llevaron incluso a dejar el partido.

Habrá que ver ahora quién ocupa la concejalía que deja Paz Manso de Zúñiga. El número cinco en la lista de Cambia Logroño es José Ignacio Martínez, funcionario y portavoz de la Junta de Personal del Ayuntamiento.