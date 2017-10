Este sábado, cambio de hora

Estamos a punto de estrenar el horario de invierno. El cambio de hora se producirá en España el último fin de semana de octubre, concretamente en la madrugada del sábado 28 de octubre al domingo 29. El cambio de hora se hará efectivo a las 3.00 horas de la madrugada del 29 de octubre, cuando volverán a ser las 2.00.

La vuelta al horario de invierno es una medida que no solo se adopta en España sino que se realiza también en unos 70 países en todo mundo. De hecho, Japón es el único país industrializado que no se ha adaptado aún a esta normativa de forma que en países de Europa, América del Sur, África, algunas zonas de Estados Unidos y Canadá optan por esta estrategia.

De esta forma, el cambio de hora de este fin de semana te permitirá tener una hora de extra de sueño y responde a una directiva europea con la que se pretende aprovechar mejor las horas de luz solar para consumir menos electricidad.

Ahora bien, este cambio de hora también tiene sus efectos en los denominados ritmos circadianos. Y es que, lo más común los primeros días es que tengas "dificultad para dormir y mucho sueño al despertar". "El sueño está regulado por los ritmos circadianos, unos ciclos que están adaptados a la luz del día y a la noche" . "Cuando se cambia la hora hay una ligera alteración de estos ritmos. Algunas personas pueden tener dificultades para dormirse y mucho sueño al despertar" .

Los efectos del cambio de hora sobre el sueño no suelen durar mucho. El grado de afección varía en cada uno aunque lo más normal es que se vuelva a dormir con normalidad al cabo de dos ías. Y es que los sistemas que regulan el sueño cambian de persona a persona. De hecho hay personas que se sienten descansados durmiendo 7 horas mientras que otras necesitan dormir más. Por esta razón, habrá gente que al cabo de dos días ya se habrán acostumbrado al nuevo horario, otros necesitarán más días.

Ahora bien, según los expertos, los niños y mayores de 50 años, serán los que más noten el cambio de hora del próximo fin de semana . De hecho, los lactantes pueden presentar alteraciones en su alimentación, mientras que los niños mayores pueden tener dificultades para dormir y despertarse. Los mayores de 50, son los que más pueden tardar en adaptarse a este cambio dehora.