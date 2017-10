Los presupuestos de La Rioja estarán a tiempo para el 1 de enero

El presidente del Gobierno riojano, Jose Ignacio Ceniceros, ha asegurado hoy que el Proyecto de Presupuestos de La Rioja para 2018 se presentará "a tiempo" para que puedan estar "vigentes el 1 de enero".

Ceniceros ha respondido a la pregunta del portavoz del Grupo Ciudadanos, Diego Ubis, quien ha querido conocer cuándo se iban a llevar los presupuestos al Parlamento, posterior negociación con ese grupo dado su acuerdo de gobernabilidad.

Ubis, tras escuchar que Ceniceros espera tenerlos "aprobados antes del uno de enero", ha creído que "peca de optimista". Así, le ha recordado que "no ha cumplido con lo que le" pidió "hace dos meses: conocer la ejecución presupuestaria".

Así, le ha señalado que "en el caso de los libros de texto" no se tiene información y le ha recordado que "el tráfico pesado iba a desviarse en verano". "Para qué negociar presupuestos si no se cumplen", le ha reprochado. Y ha añadido: "no dé por supuesto el apoyo de nadie, al menos no de por hecho el apoyo de" Ciudadanos.

Ceniceros, tras señalarle que no ha conocido presupuestos "que se hayan presentado antes del último trimestre", ha asegurado que el Gobierno "no ha estado parado" y, así, en julio se "inició la tramitación aprobando el techo de gasto".

Le ha recordado que el Grupo Parlamentario Ciudadanos ya ha tenido "siete u ocho reuniones con el consejero de Hacienda, Alfonso Domínguez, para buscar puntos de encuentro". En cuanto al presupuesto de este año, ha dicho que "el setenta por ciento está ejecutado".

"La Rioja está avanzando y eso es algo indiscutible", ha dicho al tiempo que ha indicado que seguirá "buscando el acuerdo para que estén vigentes el uno de enero".

JUZGADO DE LO PENAL

El presidente del Gobierno de La Rioja también ha afirmado en el pleno que la creación del tercer juzgado de lo Penal en Logroño "resulta imprescindible y de fácil dotación por la plantilla ya existente", por lo que ha asegurado que el Ejecutivo regional continuará "trabajando en esa línea de diálogo pero también de exigencia permanente al Ministerio".

"Aspiramos a mejorar nuestra Justicia y estamos reivindicando las mejoras que consideramos necesarias", ha señalado antes de enumerar las ocasiones en las que el Gobierno regional se ha dirigido durante esta Legislatura al Ministerio de Justicia para demandar la creación de este juzgado.

Ceniceros también ha anunciado que el Gobierno central valorará las iniciativas relacionadas con el envejecimiento poblacional en la financiación de la Dependencia.

PREGUNTAS AL GOBIERNO

En las preguntas al Gobierno, la diputada de Podemos Natalia Rodríguez ha querido conocer la puesta en marcha del Protocolo de Abusos Sexuales a Menores, considerando que adolece de "carácter preventivo" y de trabajo con la familia.

Desde el PSOE, Ricardo Velasco ha rechazado situaciones que se han dado este año en la vendimia, con denuncias desde UGT por impago y condiciones infrahumanas. Le ha pedido una campaña específica a través de Inspección de Trabajo.

El consejero de Políticas Sociales, Conrado Escobar, ha recordado que las competencias pertenecen a la Delegación de Gobierno. Ha aportado que, aunque la situación "siempre es mejorable", se han abierto catorce expedientes.

La diputada socialista Nuria del Río ha puesto sobre la mesa la situación de la Fundación Hospital Calahorra. Se ha preguntado por qué se contrató como gerente a Juan Manuel Pacheco, "con la de sombras que atesora en su currículum". "Ya lo empezamos a conocer, usted la única responsable de lo que suceda", le ha dicho