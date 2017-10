¿Dónde han estado hoy los minions policías de Logroño?

La patrulla de minions han vuelto a las calles de Logroño. Esta mañana han estado regulando el tráfico en el paso de peatones de Avenida de Lobete con Eliseo Pinedo. Un paso peligroso en el que ha habido varios atropellos. Es el caso de Elena Sáenz, una madre que fue atropellada el pasado 11 de septiembre cuando iba a llevar a sus hijos al CEIP Bretón de los Herreros.

"Los coches del primer carril estaban parados pero no los del segundo. La conductora me dijo que no había parado porque le daba el sol", recuerda. "Afortunadamente solo volcó el carrito y mi hijo no salió despedido", pero las consecuencias podían haber sido mucho peores. Y como ella, otras dos personas más han sido atropelladas en este mismo cruce.

Y es que, "somos muchos los vecinos del barrio de Cascajos y Piquete los que cada día pasamos por aquí para llevar a los niños al colegio o hacer cualquier recado en el centro además de los chavales que van al instituto". Demasiadas personas que ya han comunicado esta falta de seguridad al Ayuntamiento de Logroño.

Pero las respuestas no son positivas. "Desde el Ayuntamiento se limitan a decirnos que la distancias entre el paso de cebra y la glorieta son las correctas y que hay en resto de glorietas. No sé lo que pasa en otras glorietas, sé lo que pasa en esta". Y la solución que nos plantean es, "ir al semáforo que hay en Lope Toledo pero para eso tenemos que ir por una calle que todavía está sin finalizar y, la mayoría de los padres, queremos evitar esta zona por la densidad de tráfico que están sin finalizar".

Por su parte, desde el SPPME consideran que "este paso de peatonal, debido a su situación y afluencia de tráfico, debería contar con personal uniformado durante los horarios de entrada y salida del colegio hasta que se dé una solución real y definitiva al problema". De hecho, para estos policías, " esta y no otra debería haber sido la respuesta inmediata de Cuca Gamarra ".