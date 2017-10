Corre por Proyecto Hombre

El concejal de Alcaldía, Deportes y Jóvenes y presidente de Logroño Deporte, Javier Merino, ha presentado la IV Carrera y Marcha de la Integración a beneficio de Proyecto Hombre, que se celebrará el próximo domingo 5 de noviembre. En el acto han estado también presentes Eugenio de la Riva, de Proyecto Hombre y Carlos Salicio, como presidente de la Asociación de Vecinos La Cava-Fardachón.

La organización de esta iniciativa popular y solidaria corre a cargo, por cuarto año consecutivo, de Logroño Deporte junto a Proyecto Hombre y con la colaboración de los vecinos de La Cava-Fardachón, junto a diferentes entidades y colectivos. Además esta cita deportiva está incluida y es puntuable para el IV Circuito Carreras del Ayuntamiento de Logroño.

A las 11,00 horas tendrá lugar la salida de la Marcha de la Integración que recorrerá los parques de los barrios de la Cava-Fardachón y San Adrian con una distancia de 2 kilómetros, con salida y meta enfrente de la sede de la Asociación de Vecinos la Cava-Fardachón, en la calle Torecina nº 3.

Es una prueba no competitiva para realizar andando o corriendo, pero que en esta ocasión no es posible realizar ni en bici, ni en patines ya que hay partes del recorrido que no cuentan con asfalto, para las sillas y vehículos adaptados habrá unas variantes dispuestas con tramos alternativos. El trayecto es llano y de fácil ejecución.

Por su parte, a las 12,00 horas tendrá lugar la Carrera, con una distancia de 7,5 kilómetros. Esta prueba no competitiva se puede realizar exclusivamente corriendo o en bici de montaña BTT.

El recorrido comprende tramos no asfaltados por las inmediaciones del barrio y en esta edición se ha recortado la distancia para hacerlo más accesible, cómodo y seguro, con salida y llegada en el barrio de la Cava-Fardachón.

"A través de esta prueba queremos concienciar de la importancia que tiene la práctica del deporte en todos los ámbitos y entre todos los colectivos. Desde Logroño Deporte seguimos apostando por garantizar la práctica del deporte y del ejercicio físico y nos dirigimos a las personas en riesgo de exclusión social y personas con discapacidad para las que contamos con actividades especialmente diseñadas para ellos. En esta carrera volveremos a aunar deporte y solidaridad, un binomio que tanto nos gusta juntar", ha explicado Javier Merino.

Se trata de una Carrera y Marcha solidaria, así que todo el dinero que se recaude va íntegramente destinado a Proyecto Hombre. El donativo para la participación en la prueba es de 5 euros que incluye camiseta, bolsa del corredor y la participación en el sorteo de artículos donados por los patrocinadores y colaboradores.

Por primera vez se tomarán tiempos y clasificación en la prueba larga de 7,5 Kilómetros gracias a la federación riojana de atletismo y a su comité de jueces. Además esta edición cuenta con entrega de trofeos a los tres primeros clasificados de la prueba larga, tanto en categoría masculina como femenina.