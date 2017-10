"Logroño está en marcha"

El portavoz del Grupo Municipal del PP en el Ayuntamiento de Logroño, Javier Merino, ha afirmado este martes que la capital riojana "está en marcha" y que es una ciudad "que reúne las condiciones para seguir captando cada vez más actividad económica, y, como consecuencia, seguir generando empleo".

En su discurso en la segunda y última jornada del Debate sobre el Estado de la Ciudad, en la que han intervenido todos los Grupos de la Corporación, Merino ha utilizado un símil deportivo, el de un corredor, para llegar a la conclusión de que "Logroño es una ciudad que merece la pena vivirla", algo que se percibe "en los pequeños detalles que la hacen una ciudad extraordinaria".

Así, ha hecho referencia a los datos del empleo en la ciudad, "entre todos hemos conseguido romper la barrera psicológica de los 9.000 parados", unas cifras "que no se manejaban desde 2008". A ello ha sumado que, desde el Consistorio, "impulsamos la calidad en el empleo municipal dando ejemplo con nuestros criterios de contratación". "Y además -ha añadido- eliminamos trabas a los empresarios".

Ha repasado las bonificaciones a empresas, comercio o las ayudas a la creación de microempresas. Unas ventajas "que solo se pueden construir desde la estabilidad económica", ha recordado Merino, quien ha citado que "llevamos cinco años consecutivos de superávit, lo que permite seguir ofreciendo servicios de calidad, garantizar el estado del bienestar y desarrollar inversiones de futuro".

Mientras, ha asegurado percibir que "la oposición se desfonda", como un corredor de maratón, ha continuado con su símil. Y ha recordado "las fases" por las que pasan los corredores: "la primera, cuando se sale eufórico, como pasaba en los plenos al inicio de la Legislatura". Luego, "la negación, cuando alguien que se creía invencible ve que no le acompañan los hechos, se llega al cansancio y se entra en shock".

"Esto lo hemos visto en mociones que, en cualquier otro ayuntamiento democrático, se resuelven con diálogo y sentido común", ha continuado Merino, quien ha señalado que "les veo más cerca de acabar la carrera caminando o incluso en el coche escoba que de llegar a la meta sanos y salvos, deberían haber entrenado mejor".

A la portavoz del PSOE le ha recomendado que se "libere" de la presión "de la izquierda" y le ha pedido "una oposición más constructiva, sin sesgo ideológico". A los concejales de Cambia Logroño, les ha dicho que "percibo engaño en su forma de correr" y les ha afeado "que se sienten muy cómodos fuera del orden constitucional".

Al portavoz de Ciudadanos le ha reconocido que "no pasaría usted desapercibido, aunque otra cosa es el resultado efectivo de lo que hace, no paran de hacer el acordeón". Y al portavoz del Grupo Mixto, a quien también ha reconocido que "su trabajo nos ha puesto muchas veces las pilas", le ha advertido que "se ha difuminado en los últimos meses, no se despiste".

Ha finalizado, "Logroño es una ciudad en marcha, un proyecto muy vivo que se alimenta de los pequeños detalles que garantizan nuestro bienestar, Logroño respira optimismo, una ambición comedida de una gran capital que lidera el crecimiento de una región próspera en la que merece la pena desarrollar un proyecto de vida".

RESPUESTA DE LA ALCALDESA

En su respuesta a su compañero de Grupo, la alcaldesa Cuca Gamarra ha agradecido el trabajo de los 'populares' en este ejercicio, "cuando se hace balance uno se da cuenta de la cantidad de cosas que se han realizado, y más en un año complejo".

Por eso, se ha mostrado "satisfecha de habernos sabido adaptar a una nueva circunstancia política que exigía diálogo, una postura no impuesta y poder conseguir acuerdos con flexibilidad, todo, para sacar adelante temas de ciudad".

De este modo, ha agradecido "la implicación más allá de lo personal" de sus concejales, a los que ha asegurado que "es un lujo teneros como compañeros". "Estamos viviendo un momento apasionante en la política, gracias por vuestra implicación, desvelos y compromiso", ha finalizado la primera edil.