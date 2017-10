"Un Ejecutivo inmóvil, amortizado y agotado"

El portavoz del Grupo Municipal Mixto en el Ayuntamiento de Logroño, el regionalista Rubén Antoñanzas, ha considerado este martes que el Ejecutivo local de Cuca Gamarra está "inmóvil, amortizado y absolutamente agotado". "Ya están pensando en lo que van a hacer cuando dejen esto", ha afirmado.

En su discurso en la segunda jornada del Debate sobre el Estado de la Ciudad, en la que intervienen todos los Grupos, Antoñanzas ha lamentado que la alcaldesa "rara vez anuncia algo que luego efectivamente se materialice de forma adecuada y beneficiosa para los logroñeses, sus anuncios no pueden ser tomados en serio".

En sus palabras, "no haga más esfuerzos en imaginar nuevos proyectos, no va a hacer nada". En cuanto a ámbitos concretos, en Servicios Sociales, ha lamentado que "no dota a la Unidad de suficientes recursos humanos y tampoco es capaz de plantarse delante del Gobierno de La Rioja para exigir una adecuada financiación".

"La acción de Gobierno está paralizada", ha insistido el portavoz del PR+, quien ha criticado que "usted, lejos de asumir ningún tipo de responsabilidad, vive en la autocomplacencia más absoluta" y ha lamentado, sobre todo, que "no escucha las ideas de la oposición y, lo que es mucho más grave, la de sus vecinos".

"He confiado en usted y me ha defraudado"

"He confiado en usted y me ha defraudado -ha afirmado-, pero su problema no es que yo esté defraudado, sino los miles de logroñeses a quienes usted decepciona a diario".

"Posiblemente, usted ha querido hacer un Logroño mejor, pero el problema es que usted no sabe hacerlo. No sabe liderar los proyectos que la ciudad necesita, ni pelear por los compromisos que ha adquirido", ha señalado, y ha puesto como ejemplo el colegio de Los Lirios.

Para Antoñanzas, "usted está de salida, ayer nos lo demostró repitiendo y prometiendo lo mismo, pero no lo mismo que el año pasado, sino lo mismo que lleva prometiendo desde la Legislatura anterior", como la Smart City, la Ordenanza de Animales, la Casa del Cuento, la Plaza Primero de Mayo, el CCR, la Villanueva, entre otros.

"Es el primer Gobierno municipal que, de un Debate a otro, no solo no hace crecer la ciudad, sino que va hacia atrás: la Casa del Cuento el año pasado estaba en ejecución y ahora el proyecto no está ni en licitación", ha afirmado el edil del PR+, quien ha dicho que recurren a su formación "los vecinos de Milicias para denunciar su abandono" o que, el día siguiente de hablar de las chiquibecas, "se anuncia su abono".

El Plan General sin modificar y la tardanza en los permisos para abrir negocios han sido criticadas también por Antoñanzas, quien ha aconsejado a la alcaldesa "que debería salir más a la calle, mire y escuche a esas personas que hacen un Logroño mejor", una serie de colectivos y personas a los que ha agradecido expresamente su trabajo.

RESPUESTA DE LA ALCALDESA

En su respuesta al portavoz regionalista, la alcaldesa de Logroño, Cuca Gamarra, ha recriminado a Antoñanzas tanto algunas alusiones personales como haberle achacado no cumplir con la palabra dada.

En esta misma línea, le ha recordado algunos temas que su partido comprometió en la Legislatura en la que gobernó junto al PSOE, "la Casa de las Tetas, la antigua estación de tren o el mantenimiento del CD Logroñés".

"Me pueden poner muchos 'peros', pero el de no estar comprometida con la ciudad no me lo puede decir, viajo y me muevo mucho por Logroño, no me haga recordar lo que hacían algunos antes de que usted pasara por aquí", ha dicho Gamarra.

La alcaldesa ha apuntado también como incumplimientos a Antoñanzas la AP-68 como ronda sur en 2007 y al final, sale en los PGE de 2017; Correos, "que le ha dado salida un Gobierno del PP"; Maristas o el Monte Cantabria, "que lo vamos a recuperar, pero este Gobierno". "Y muchas de las cosas, en años muy difíciles", ha dicho Gamarra, quien como conclusión de todos modos, ha llamado a Antoñanzas a "aportar" en la vida municipal.