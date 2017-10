Conde de los Andes, de Ollauri y Bodegas Lecea, de San Asensio triunfan en los Best Of de Turismo Vitivinícola

Los Premios Best Of Bilbao-Rioja 2018 han recaído en la Bodega Conde de los Andes, de Ollauri, Bodegas Lecea, de San Asensio y Bodega Valdemar, de Oyón. El Estadio San Mamés de Bilbao ha sido escenario del acto de entrega de los Premios Best Of de Turismo Vitivinícola 2018 una edición en la que han participado 20 empresas con un total de 22 candidaturas presentadas, se ha reconocido la labor de tres bodegas, dos de ellas riojanas.

Estas distinciones reconocen la excelencia y la innovación en categorías como Alojamiento; Restaurante; Arquitectura, Parques y Jardines; Arte y Cultura; Experiencias Innovadoras de Turismo Vitivinícola; Servicios de Turismo Vitivinícola; y Prácticas Sostenibles de Turismo Vitivinícola.

Al acto de entrega, celebrado esta misma tarde, han acudido cerca de 150 invitados, entre ellos autoridades y representantes del sector turístico, vinícola y restauración de La Rioja y País Vasco.

En las intervenciones, tanto el presidente de Bilbao-Rioja, Juan Mª Sáenz de Buruaga, como el presidente del Consejo Regulador de la D.O. Calificada Rioja, Fernando Salamero, subrayaron que el enoturismo, una actividad económica y empresarial que beneficia a toda la sociedad, “es un elemento cultural, tradicional, una experiencia ligada a la historia, a la gastronomía, y a la naturaleza. Y, además, es una gran oportunidad al reunir tres sectores polivalentes: turismo, producción vinícola y gastronomía”.

Los Best Of, organizados desde 2003, son una iniciativa de la Red de Capitales y Grandes Viñedos - Great Wine Capitals Global Network, que agrupa a nueve grandes capitales vinculadas a regiones vitivinícolas de reconocido prestigio internacional: Adelaida (Australia), Burdeos (Francia), Mainz (Alemania), Mendoza (Argentina), Oporto (Portugal), San Francisco-Napa Valley (Estados Unidos), Valparaíso-Casablanca (Chile), Verona (Italia) y Bilbao-Rioja (España).

El Comité Bilbao-Rioja lo conforman las Cámaras de Comercio de La Rioja, Álava y Bilbao; el Ayuntamiento de Bilbao; y el Consejo Regulador de la Denominación de Origen Rioja.

PREMIOS BEST OF DE TURISMO VITIVINÍCOLA 2018

CATEGORÍA “PRÁCTICAS SOSTENIBLES DE TURISMO VITIVINÍCOLA”

Ganador: BODEGA CONDE DE LOS ANDES, Ollauri

En el barrio de bodegas de Ollauri tres antiguos edificios y una espectacular trama de calados subterráneos alojan Bodegas Ollauri-Conde de los Andes. Desde 2014 esta bodega asume el legado de la antigua casa Paternina.

Los calados fueron excavados en dos periodos históricos diferentes: las zonas más antiguas datan de los siglos XV y XVI, y son reconocidos por los elementos arquitectónicos de influencia mudéjar. El resto de calados, cuya construcción se inició entre los siglos XVII y XVIII, muestran la huella del trabajo de eficaces canteros procedentes de Galicia. Hoy, después de una extensa rehabilitación, cuenta con un recorrido subterráneo de dos kilómetros, un patrimonio histórico que comparte con el público en las visitas a la más antigua bodega aún en uso en España.

CATEGORÍA “EXPERIENCIAS INNOVADORAS DE TURISMO VITIVINÍCOLAS”

Ganador: BODEGA VALDEMAR, Oyón

Valdemar, enclavada en el municipio de Oyón, propone una experiencia para padres con niños entre cuatro y doce años. El Conde Valdemar ha perdido sus uvas mágicas y los más jóvenes de la casa deben ayudarle a encontrarlas superando un circuito donde conocerán los orígenes del vino y los procesos necesarios para obtenerlo.

Un cuaderno de ruta guía a los participantes a través de las pruebas que incluyen recorrer el viñedo, la zona de elaboración, el botellero de reservas y el cementerio en el que se guardan las añadas especiales. Al final, mientras los adultos degustan vinos acompañados con un aperitivo, como premio al esfuerzo, sus hijos tomarán mosto y disfrutarán de una zona de juegos exclusiva. Una experiencia divertida pensada para toda la familia.

CATEGORÍA “ARQUITECTURA, PARQUES Y JARDINES”

Ganador: BODEGAS LECEA, San Asensio

En esta ocasión, el jurado quiere resaltar la extraordinaria labor de una bodega pequeña que sin los recursos de los grandes grupos bodegueros ha realizado, con esfuerzo y dedicación, un impresionante trabajo de rehabilitación de calados abandonados en el Cerrillo Verballe de San Asensio, en plena Rioja Alta.

La familia Lecea ha recuperado el legado de los antepasados de la zona e impulsado una oferta de enoturismo de alto valor antropológico. Las generaciones pasadas fueron arquitectos anónimos que construyeron las cuevas a mano para mantener el vino fresco. Dejaron el gran legado de la arquitectura popular, en simbiosis natural con el paisaje, empleando los materiales propios del lugar y las técnicas constructivas sancionadas sólo por la experiencia. Hoy, Bodegas Lecea conserva en perfecto estado seis cuevas del siglo XVI, donde guarda su propio vino. Cada año organiza el pisado de la uva en un antiguo lagar, una actividad que nos devuelve al pasado y que atrae a más de 3.000 personas.