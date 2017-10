La portavoz del Grupo Municipal del PSOE en el Ayuntamiento, Beatriz Arraiz, ha achacado este martes a la alcaldesa Cuca Gamarra "hasta 32 incumplimientos" de proyectos prometidos, además de "falta de diálogo y de transparencia", en lo que ha definido como "el paradigma de la peor gestión municipal de todos los tiempos".

Arraiz ha abierto la segunda y última jornada del Debate sobre el Estado de la Ciudad, que hoy se centrará en las intervenciones de los portavoces de todos los Grupos. Así, y tras recordar que el PSOE ha presentado más de 110 iniciativas al pleno desde 2015, ha lamentado que Gamarra presentara en su intervención de ayer "una ciudad virtual".

Ha recordado que "ya advertí en el Debate anterior que la capacidad económica del Ayuntamiento para realizar nuevas inversiones depende absolutamente del pago de la deuda del soterramiento" y ha añadido que, de este modo, "las inversiones quedan condicionadas a la venta de parcelas".

En este sentido, ha aportado algunas cifras: "de los 17 millones por venta de suelo este año, se han vendido 3,6 millones; y la ejecución de inversiones a 30 de junio, de los 23 millones previstos, unicamente había comprometidos créditos por 659.396 euros, el 2,8%, y la ejecución real fue todavía peor, 575.578 euros, el 2,5% de lo presupuestado".

"Solo han sido capaces de licitar 24 actuaciones menores", ha dicho Arraiz, quien ha lamentado, en resumen, que existe "una larga lista de 32 proyectos incumplidos, 32 actuaciones con las que ha engañado a los logroñeses", entre las que ha citado la Plaza Primero de Mayo, la Casa de Cuento, la Ordenanza de Animales, el río Ebro o la Plaza de Abastos.

Ha ligado la falta de inversión al empleo, y se ha centrado en este aspecto en la juventud, "porque para nosotros, el mejor apoyo es conseguir que nuestra juventud no se tenga que ir de la ciudad y tenga futuro aquí, con un empleo estable y salarios dignos", ante lo que ha planteado la necesidad de un Pacto por el Empleo con sindicatos y empresarios.

En cuanto a suelo industrial, ha propuesto que se incentive que todas las concesionarias de coches de Avenida de Burgos y otras zonas "puedan trasladarse al Polígono Las Cañas para crear una Ciudad del Automóvil, así como que se permute suelo en condiciones preferentes a empresas afectadas por PERIs industriales ya caducados".

En fiscalidad, ha acusado al Gobierno local de "subir el IBI un 4% con la excusa de la reducción de la recaudación por las plusvalías", ante lo que ha planteado "que se neutralice esa medida parcialmente bajando el tipo impositivo del IBI al 0,58 por ciento". Y en bonificaciones, ha requerido que las que se dirigen a familias numerosas, se vayan ampliando a todas las familias con hijos.

"¿SE VA A VOLVER A PRESENTAR?"

Arraiz se ha referido en buena parte de su discurso a la transparencia y al diálogo, una transparencia en la que ha pedido a Gamarra una confirmación de si se va a volver a presentar a la Alcaldía en 2019, como se comprometió al principio de la Legislatura.

También ha acusado a la alcaldesa de "inacción" ante la Comunidad Autónoma y ante el Gobierno de España. También ha hablado de la "incapacidad" del Ejecutivo municipal para gestionar los Servicios Sociales. Así, ha citado temas como las chiquibecas; el conflicto en las comidas a domicilio; la atención a mayores, "con algo grave, el anuncio de una residencia privada cuando Logroño no tiene ni una plaza pública"; la paralización de lo relacionado con igualdad; y la "lacra" de los atropellos, en "los que no se ha hecho nada".

LA ALCALDESA RESPONDE

En su respuesta a la portavoz socialista, la alcaldesa de Logroño, Cuca Gamarra, se ha mostrado "decepcionada" porque Arraiz "ha aportado entre poco y nada" en su discurso, "con una exposición llena de reproches y en el tono más negativo de los últimos años", ante lo que ha lamentado "que no haya propuestas por su parte más allá de querer saber si me voy a presentar a la elecciones, me debe tener bastante miedo".

Ha anunciado que se está redactando para su firma en breve un convenio con el Gobierno regional para cofinanciar intervenciones en el Monte Cantabria, "con la consolidación de lienzos del yacimiento arqueológico" y en el Puente Mantible, "con la estabilización de los restos en la margen riojana, medidas de seguridad y estudios paralelos para su consolidación y puesta en valor".

Ha sido especialmente dura la primera edil al acusar al PSOE de "perseguir" a funcionarios en los juzgados, en el tema de las oposiciones de la Policía Local; y sobre las críticas respecto a las inversiones, ha argumentado que "se han conseguido ingresos, por venta de suelo 3,6 millones que está bastante bien para la situación, y para fin de año va a haber más actuaciones".

También ha apostado por "afrontar el reto de convertir la Circunvalación en una calle de Logroño, ir trabajando, se está negociando ya con el Ministerio de Fomento en la integración urbana, con las aceras, zonas verdes, iluminación... porque si no, cuando nos demos cuenta, será tarde".