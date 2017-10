La maternidad subrogada, a debate

La gestación subrogada, o el proceso por el que una mujer gesta al hijo de otra pareja, es un tema que suscita numerosas controversias legales y éticas. Sus partidarios defienden que es el avance lógico dentro de un proceso de fecundación artificial, para garantizar el derecho a ser padres, mientras que sus detractores creen que se trata de una forma de explotación y mercantilización de la mujer. Hoy, a partir de las 19:30 horas, el Colegio de Médicos acogerá un coloquio sobre el tema organizado por La Bitácora XXI.

El ponente será José Miguel Serrano, del Comité Nacional de Bioética, quien cree que algunos casos de maternidad subrogada son "verdaderas compras de niños", ya que los futuros padres ni siquiera son los padres biológicos de la criatura. Basa su postura en contra de esta práctica en varios argumentos, como que no existe la gestación subrogada altruista, puesto que "todos ganan dinero con esto, aunque no sea la gestante".

Incluso en el caso de que existiera una maternidad subrogada altruista para ayudar a un familiar, se pregunta cómo garantizar que no existen presiones en el seno de la propia familia para que así sea. "Las posibilidades de que haya una gestación voluntaria no familiar son escasas", afirma.

¿Mercantilización de la mujer o derecho a ser padres?

Los defensores de esta práctica reivindican su derecho a ser padres y detallan que alquilar un vientre ayuda a parejas gays y también a parejas heterosexuales en las que ella no puede gestar. Sin embargo, Serrano cree que se trata de un derecho "que obliga a otra persona a estar bajo un control jurídico durante 9 meses. ¿Quién decide si hay problemas y tiene que abortar? ¿Quién controla su alimentación y sus hábitos?".

Así mismo, incluso en el caso de que no se cobrara y fuera algo totalmente altruista, Serrano cree que se trata de "una mercantilización del cuerpo de la mujer" y alerta sobre el vínculo madre-hijo que se establece durante la gestación y lo que supone su ruptura. Sin embargo, los partidarios del vientre de alquiler defienden que la madre gestante no es la madre del hijo, no ha puesto los óvulos y no habrá problemas psicológicos en el proceso.