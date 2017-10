¿Es ético alquilar el vientre de una mujer?

La Bitácora XXI ha organizado un coloquio este martes sobre la ética de los vientres de alquiler, que contará con el miembro del Comité Nacional de Bioética José Miguel Serrano y estará moderado por el médico e investigador José Antonio Oteo. Debatirán sobre si es indiferente para la mujer y la nueva criatura disociar la gestación de la paternidad y sobre si está el derecho a la paternidad por encima de los límites biológicos. También repasarán las opiniones de expertos como médicos, juristas o filósofos.

Alquilar un vientre es, como indica La Bitácora XXI, "una muestra más de que la técnica ha desbordado los límites de la ética y de lo razonable. El desarrollo tecnológico ha sido espectacular y admirable en muchos sentidos. Pero también nos plantea la cuestión de saber hasta qué punto esta razón instrumental no está generando monstruos que pueden devorar a la humanidad".

Para La Bitácora XXI, "no se trata de una cuestión ideológica, sino de una posibilidad técnica y del uso social de una práctica en la que, los que más tienen que perder son los más débiles", como la mujer gestante,"solo la mercantilización de la mujer puede explicar, que no justificar, tal drama". También es problemático para la sociedad, "en la que se rompe el estrecho vínculo ecológico que siempre ha existido entre procreación, gestación y educación". "Aquí no valen las divisiones ideológicas habituales de derecha e izquierda. Tanto movimientos feministas, como grupos conservadores y religiosos han alzado su voz".