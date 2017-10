El Palacio se muestra vulnerable

Otra derrota en el Palacio. No es bueno acostumbrarse a ceder en casa y más cuando se hace en un partido equilibrado en el que incluso el cuadro local fue por delante varios minutos. Pero como ya sucediera en el debut, los de Jenado Díaz parece que no están todavía preparados para mostrar su mejor versión durante el mayor tiempo posible, ser constantes, y no dejarse llevar en esa fase decisiva en la que se rompe la igualdad de los encuentros. De esa manera, el Clavijo, pese a irse al descanso, con una mínima renta, 39-36, fue perdiendo la energía inicial para claudicar ante Actel Força Lleida que superó a los riojano 75-81.

Los logroñeses arrancaron con viveza, principalmente explotando su juego interior, a la postre el más importante de los locales, ya que Yates, con 17 puntos, y Adala Moto, con 10, monopolizaron los lanzamientos de dos del equipo, 22 de 46. También en el rebote fueron los mejores, 7 y 9 respectivamente. Gutenius, por su parte, fue el baluarte exterior con cuatro triples en cuatro intentos. Con el sueco y con Yates mandando, el Clavijo cogía las primeras diferencias, como el 20-12 que al final se convirtió en 20-17 en los primeros diez minutos.

Superior en el rebote, con contundencia defensiva y con mayor dinamismo en sus acciones, el Clavijo estaba mandando con suficiencia. Pese a ello, Lleida salió respondió. No bajó los brazos y no dejó que las rentas fueran tan grandes como para pensar en una cómodo victoria. Al contrario, daba la sensación de que los ilerdenses esperaban su momento. Ya dieron un aviso con el 32-35 que transformó el bando local en un 39-36 con el que se alcanzaba el ecuador de un encuentro muy vivo.

En el tercer cuarto, los visitantes cogieron el mando gracias a un parcial de 4-13. La buena defensa impuesta por los de Borja Comenge se le atraganto al equipo local que veía como se encontraba por detrás en el electrónico, 43-49. Sin embargo, hubo reacción con un parcial de 6-0 que devolvía la igualdad. Llegó un triple casi imposible de Djukanovic desde su casa y una falta al mismo tiempo recibida a Mbaye, que dejaba un preocupante 49-56, recortado merced al esfuerzo y bravura local que dejaba todo abierto para los últimos diez minutos, 54-56.

Sorprendentemente, el último cuarto empezó con ataques fluidos por ambos conjuntos, lo que provocó que ambos equipos estuvieran en un toma y daca interesante. La clave podía estar en saber quién iba a fallar primero. Con 65-66 a falta de 6 minutos, fue el Clavijo. Se topó con un parcial en contra de 1-9, que vino derivado de un mayor control por parte de los visitantes del rebote, y un mejor acierto. Un triple de Rubin de Celis y una canasta de Martí tras un error previo de Coggins colocaban un 65-71 difícil de remontar. Hubo un ligero acercamiento, 71-75, pero a partir de entonces, Lleida supo jugar con la desesperación y nerviosismo local, también con el marcador favorable, para sumar su segunda victoria de la temporada por 75 a 81 dejando al Calvijo con balance negativo, 2-3.

FICHA TÉCNICA

Clavijo: Coggins (4), Gutenius (14), Balomou (11), Bieshaar yQuintela (9), cinco inicial, Adala (10), Bravo, Cabot (8), Yates (17), Martínez y OlekaiBe (2).

Actel Força Lleida: Ogungbemi (8), Sutina (5), Martí (12), Dukanovic (13) y Mbaye (10), cinco inicial, Berbada, Feliu (21), Rubin de Ceis (7), Hermet (4) y Stankevits (1).

Parciales: 20-17, 19-19 (39-36 al descanso), 15-20 (54-56) y 21-25 (75-81 al final).

Árbitros: Hurtado y Martínez. Eliminado por faltas el local Gutenius.

Incidencias: Unos 600 espectadores en el Palacio de los Deportes.