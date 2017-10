A falta de Policía Local, los minions han regulado el tráfico en el General Espartero de Logroño

Los padres del CEIP General Espartero llevan dos años pidiendo presencia policial a la entrada del colegio. Dos años durante los que no han recibido respuesta y que han 'obligado' a estos padres a reivindicarlo de esta forma tan original. Y es que, este viernes, una peculiar patrulla de Minions quienes han regulado el tráfico.

"Llevamos dos años pidiendo más presencia policial en el colegio, sobre todo, a la entrada y a la salida", cuenta una madre a Rioja2. Y es que esta madre considera que "el colegio necesita presencia policial a la entrada y salida de clase porque es un colegio que está muy céntrico y además tenemos al lado la estación de autobuses y a cien metros la de tren por lo que pasa muchísima gente todos los días".

Este mismo lunes, el SPPME presentó una campaña para hacer visuales las carencias de personal, así como "la desorganización y falta de criterio policiales que actualmente rigen en el Ayuntamiento de Logroño". Con esta campaña quieren concienciar a los logroñeses de la gravedad de la situación en el servicio e intentar dar apoyo a distintas asociaciones o grupos que se encuentran en la misma situación. "Queremos dar voz a todos los que se sienten desoídos por parte del actual equipo de Gobierno". Para ello pusieron a disposición de todos estos colectivos un correo electrónico sppmelogrono@gmail.com o redes sociales con la Sección Sindical del SPPME Logroño.

Y las primeras peticiones ya han llegado. "Un padre se puso en contacto con nosotros porque hace dos años que están pidiendo presencia policial", explican desde el SPPME a Rioja2. "Primeramente les dijeron que no había presencia policial porque no había riesgo y en una segunda reunión con un representante del Consistorio éste les dijo uqe no podían mandar a ninguna patrulla por falta de personal".

De hecho, desde el SPPME recuerdan que "hace más de diez años sí que había una patrulla de la Policía Local regulando el tráfico a la entrada de este colegio pero desde que el PP decidió poner en marcha las comisarías de barrio hay muchos policías en las oficinas realizando labores de oficina, trabajos que antes los realizaban los funcionarios administrativos del propio Ayuntamiento de Logroño". Porque los policías, aseveran desde este sindicato, "donde tienen que estar es en la calle".

En tan solo una semana, cuentan, "hemos recibido bastantes peticiones de diversas asociaciones de vecinos, asociaciones de padres y más colegios pidiéndonos ayuda". Por esta razón, advierten de que seguirán sacando a la calle a esta peculiar patrulla de minnions "hasta que el Ayuntamiento se dé cuenta de la carencias que tiene la Policía Local de Logroño".