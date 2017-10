Rioja Bordón estrena equipo e imagen

Bodegas Franco-Españolas ha presentado en Logroño la nueva imagen de su vino emblema, Bordón, en un acto en el que su director general, Borja Eguizábal, acompañado de un renovado equipo directivo, ha destacado que “la apuesta que hemos realizado con la nueva imagen de Bordón nos ayudará a acceder a nuevos mercados, y simboliza la nueva época que hemos emprendido en Bodegas Franco-Españolas, más comprometida con Rioja y La Rioja que nunca”.

El vino bandera de la centenaria bodega logroñesa pasa a llamarse simplemente Bordón, y acompaña siempre esta denominación de marca con el lema ‘Descaradamente clásico’, con el que quiere comunicar que no olvida ni su origen, ni su pertenencia a Rioja, ni sus más de 125 años de historia. La familia del nuevo Bordón la componen tres vinos tintos, Crianza, Reserva y Gran Reserva, un blanco y un rosado.

En la nueva marca la palabra Rioja se mantiene muy visible en el fondo de la etiqueta, para reforzar así tanto la potencia de la marca Bordón como la de su origen. El escudo de la bodega se actualiza para adoptar la forma de una B mayúscula, la misma que tiene la nueva etiqueta.

Con los cambios realizados, la marca quiere hablar de tú a tú con el consumidor, por ello el nuevo texto (storytelling) de la etiqueta, escrito en primera persona, es atrevido y trata de acercar Bordón al público más desenfadado, al tiempo que reivindica su derecho a ser un clásico de Rioja y eleva el respeto sobre su propia historia y denominación: “Pensarás que soy un borde y quizás tengas razón. Pero te confesaré algo, estoy harto de modas, de etiquetas, de postureos. No me disculpo por ser quien soy. Un clásico de Rioja con más de 125 años de historia. Me gusto. Y si a ti no, es porque todavía no me has probado. No soy borde, soy Bordón”.

El rediseño de la marca y de la etiqueta es obra de la agencia multinacional Brand Union y está creada a partir del análisis de los objetivos de negocio, de la competencia y de los nuevos valores que Bodegas Franco-Españolas quiere dar a la compañía en general y a su principal marca en particular.

EQUIPO RENOVADO

La nueva imagen de marca de Bordón es el paso más visible de la total renovación de Bodegas Franco-Españolas en un proceso liderado por Borja Eguizábal, director general de la bodega riojana desde 2016, y 3ª generación de la familia Eguizábal al frente de la misma. Además, Eguizábal cuenta con un equipo renovado. En la dirección técnica, el enólogo Rubén Provedo; Eduardo Urrestarazu en la dirección financiera y Borja Martínez en la dirección de marketing. Así mismo, Pedro Díez sigue al frente de la dirección comercial y Juan Carlos Lliopart de exportación. El enoturismo, gestionado por Elena Pilo, continúa siendo uno de los pilares de evolución, no en vano Bodegas Franco-Españolas es la única bodega urbana de la capital riojana.