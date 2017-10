El incendio de Posadas, ¿intencionado?

Ha sido un fin de semana duro en la aldea de Posadas y Ezcaray. Hasta 98 hectáreas de masa forestal se quemaron como consecuencia de un incendio que se prolongó durante varios días. El Seprona investiga las causas del fuego, pero todo apunta a que fue intencionado. Sobre todo, porque hubo dos focos, uno en el camino que entra al déposito de Posadas y otro en los decantadores.

El alcalde de Ezcaray, Diego Bengoa, remite a la investigación para confirmar este punto, pero vive con "pena y tristeza" la idea de que "hay alguien por ahí suelto que podría haberlo provocado y podría volver a las andadas". Es más, teme que tenga relación con los incendios que tuvieron lugar hace 4 y 8 años.

Bengoa no se atreve a aventurar los motivos que podrían haber llevado a un pirómano a provocar el fuego, pero cree que no puede haber tenido un fin ganadero, "los ganaderos de Ezcaray no tienen problemas de pastos", ni económico, "esas tierras no se pueden recalificar".

"Si lo hizo alguien, lo hizo por hacer daño. No sé que se le puede pasar por la cabeza", apunta Bengoa, que celebra que no hubo que lamentar daños personales.

Ahora todos en Ezcaray miran al cielo esperando las anunciadas lluvias para que se refresque la zona.