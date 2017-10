La Rioja, tercera comunidad con menor riesgo de pobreza y exclusión social

La Rioja es la tercera Comunidad Autónoma con menos riesgo de pobreza y exclusión social con una tasa del 17,4 por ciento de la población, según el VII informe 'El Estado de la Pobreza. Seguimiento del indicador de pobreza y exclusión social en España 2008-2016' de la Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social en el Estado Español (EAPN-ES), presentado este lunes en el Congreso de los Diputados, ante la celebración este martes del Día Internacional para la Erradicación de la Pobreza.

En España, un total de 12,9 millones de personas, un 27,9 por ciento de la población, vive en riesgo de pobreza y exclusión social. Según la tasa AROPE --el indicador europeo que mide el riesgo de pobreza y exclusión social--, el número de personas que viven en esta situación en España se ha reducido 0,7 puntos porcentuales pasando del 28,6 por ciento en 2015 al 27,9 por ciento en 2016. En la Unión Europea, un 23 por ciento de la población (119 millones de personas) vive en esta situación.

Si bien, el presidente de la EAPN-ES, Carlos Susías, ha advertido de que España aún está lejos de cumplir con la Estrategia Europa 2020, lanzada en 2009, por la que el Gobierno español se comprometió a reducir entre 1,4 y 1,5 millones el número de personas en riesgo de pobreza y exclusión social antes de finalizar 2019.

Para alcanzar esta meta, se requeriría, en primer lugar, volver a los valores anteriores a la crisis, es decir, reducir en dos millones el número de ciudadanos en esta situación y, en segundo lugar, una reducción adicional de 800.000 personas (un total de 2,8 millones).

Para estar en riesgo de pobreza y exclusión social, hay que sufrir uno de los tres factores que tiene en cuenta la tasa AROPE: pobreza, baja intensidad en el empleo o carencia material severa.

Las personas que cumplen con el primero de estos tres indicadores, la pobreza, son aquellos que viven en un hogar con una renta por debajo de 684 euros al mes por unidad de consumo (unos 1.700 euros al mes para una familia integrada por dos adultos y tres niños).

Aquellos que sufren una carencia material severa son los que no pueden disfrutar de una semana de vacaciones o no pueden pagar los recibos de luz, gas o agua, o no tienen televisión en color, lavadora o teléfono.

Finalmente, la baja intensidad en el empleo se refiere a aquellos ciudadanos que han trabajado por debajo del 20 por ciento de tu capacidad. Un millón de personas, un 2,1 por ciento de la población, sufre los tres factores que integran el AROPE.

Por comunidades autónomas, aquellas con más población en riesgo de pobreza y exclusión social se encuentran en la mitad sur del mapa, siendo las que tienen mayor tasa AROPE: Canarias (44,6 por ciento), la ciudad autónoma de Ceuta (41,9 por ciento) y Andalucía (41,7 por ciento), mientras que las que tienen menor riesgo de pobreza y exclusión son las de la mitad norte y especialmente: Navarra, con una tasa AROPE del 13 por ciento, el País Vasco, con un 17,6 por ciento, y La Rioja, con un 17,4 por ciento.