Munilla acoge este fin de semana las XX Jornadas de Queso

Munilla acogerá este fin de semana la vigésima edición de las Jornadas de Queso de Munilla. Se trata de un evento consolidado que promociona el producto estrella de esta localidad, el Queso Camerano, y muestra los recursos naturales y culturales que ofrece el Valle de Cidacos.

El director general de Cultura y Turismo, Eduardo Rodríguez Osés, ha presentado hoy, junto al alcalde de Munilla, Claudio García, estas jornadas, en las que participan artesanos queseros de otras comunidades autónomas. Las jornadas se celebrarán el sábado 21, de las 17 a las 21.00 horas, y el domingo 22, de 10.00 a 15.30 horas.

Los asistentes podrán degustar y comprar 19 quesos de oveja, cabra y vaca de diferentes Denominaciones de Origen de todo el ámbito nacional como Asturias (D.O. Cabrales), Cantabria (D.O.P. Picón-Bejes-Tresviso, D.O.C. Quesuco de Liébana, D.O. Queso de Nata de Cantabria y Queso Valluco), Castilla-León (Patamulo, Queso de oveja de Palencia, Queso de oveja Soria, D.O. Queso Zamorano), Castilla-La Mancha (Queso de Cabra de Toledo), Extremadura (Sierra de San Pedro - Los Baldíos), La Rioja (D.O.P. Queso Camerano, Queso de Oveja y Queso de Cabra), Navarra (D.O. Roncal y Queso de Vaca) y País Vasco (D.O.P. Idiazábal).

La Feria contará con stands de información turística de La Rioja y de la Marca La Rioja. Reserva de la Biosfera Valles del Leza, Jubera, Cidacos y Alhama. Así mismo, con la entrada cuenta se podrá optar a diferentes premios: una cesta con productos típicos de la Reserva de la Biosfera, una cena para dos personas en un restaurante de Munilla, una cena para dos personas en un restaurante de las localidades que integran la Reserva de la Biosfera y un alojamiento de un fin de semana en Munilla para dos personas.

Además, desde el expositor de Información turística partirán el sábado y el domingo las visitas guiadas gratuitas a la localidad de Munilla (se visitarán las Iglesias de San Miguel y Santa María, el Lavadero y el Nevero).

Este encuentro está organizado por el Ayuntamiento de Munilla y cuenta con la colaboración de la Consejería de Desarrollo Económico e Innovación y de la Mancomunidad de Dinatur. También participa la Asociación Valcidacos.

EMPRESAS PARTICIPANTES

Concretamente participarán en esta edición las queserías riojanas “La Era Alta”, que elabora queso a partir de leche de oveja pasterizada; la Quesería “Tres Puentes”, que elabora queso fresco de cabra; Quesería “Ochoa”, que elabora queso fresco de cabra, y Quesos “Los Cameros”- Quesos “Celia”, pertenecientes a la Denominación de Origen Protegida Queso Camerano, que elaboran queso de cabra suave, cremoso y con punto medio de acidez.

Además, por segundo año consecutivo, estará presente la Quesería cántabra “Elvira Monreal” que elabora Queso Valluco de oveja y de cabra ambos con leche cruda y la Quesería manchega “Cerrucos de Kanama” que elabora queso de cabra de leche cruda de ganadería propia. Coagulación encimática, desuerado por gravedad, corteza enmohecida, maduración de 6 meses en madera.