El Ciudad de Tudela es mudo en goles

Un gol -en propia puerta- en 450 minutos. Eso es lo que ha visto el socio del Tudelano en el Ciudad de Tudela. Una demostración de lo que cuesta superar a Pagola. La visita de la Unión Deportiva Logroñés a la localidad navarra no fue una excepción porque los locales evidenciaron un trabajo encomiable y esfuerzo para desde la defensa ir poniendo semillas para buscar sus opciones en ataque. Por su parte, los riojanos no pasaron excesivos apuros, si acaso una fase en la segunda mitad, pero tampoco mostraron una frescura ofensiva que les otorgara ser merecedores de la victoria.

​De esta manera, el punto obtenido hay que verlo como positivo por varias razones:se sigue sumando, además a domicilio, cuestión que no se lograba desde la jornada 3 ante el Barakaldo (empate a cero también) y porque después de cuatro partidos se volvió a tener la portería a cero. En la clasificación, los logroñeses son novenos con el Mirandés del 'pichichi' Cervero que se escapa. Lo mejor es que la cuarta plaza queda a 3 puntos. Pese a ello, sigue quedando una sensación agridulce de una UDL a la que cuesta reconocer. Hay momentos en los que parece recuperar esa identidad de las jornadas iniciales, pero luego sufre una congestión en tres cuartas partes de campo que empieza a ser preocupante. Sólo con la salida de Ñoño en los instantes finales se atisbó cierto peligro debido a la velocidad y desborde del andaluz.

Hay más incertidumbres. Como el hecho de ver, de partida, a Iván Aguilar escorado a una banda. Se supone que era el '9' elegido para llevar a este equipo a lo más arriba posible. Algo falla cuando cuesta verle lejos del remate o del área. Lo que parece claro es que Sergio Rodríguez, en los duelos de fuera, va a fortalecer su centro del campo en aras de una mayor presión defensiva y de criterio a la hora de construir. El problema radica en la falta de conexión con la otra línea, la delantera. Aspecto en el que debe continuar trabajando.

En este sentido, el técnico logroñés prácticamente copió el dibujo utilizado en Les Caleyes, aunque con diferentes piezas. Quiso dar protagonismo a un centro del campo poblado con César Remón justo por delante de los defensa, dejando con cierta libertad de movimientos a Salvador y Carlos García. Rayco actuaba como punta de lanza de un rombo para que Marcos André e Iván Aguilar fueran los referentes ofensivos. Un día más el misterio de Borja Gómez, otra vez sin convocar, y la decisión de que Ñoño no sea de la partida.

Comenzó la UDL queriendo ser protagonista. Ayudó que a los 4 minutos Iván Aguilar ya había buscado el tanto gracias a una peinada de Caneda tras un córner ejecutado por Carlos García. El balón era de los blanquirrojos -actuaron con la segunda equipación azul- que presionaba con insistencia para impedir que el Tudelano pudiera conectar con sus mejores hombres. Pero con el paso de los minutos, los navarros fueron encontrando su sitio, neutralizando las intenciones controladoras de los logroñeses.

APROXIMACIONES MÁS QUE OCASIONES

Así, Ardanaz -un viejo conocido- empezó dando alas a los suyos con una falta lateral junto al córner que sacó Fermín en el primer palo y con un tiro posterior que blocó el meta de Baños. Un portero, por cierto, que se llevó un susto importante cuando midió mal un despeje dejando el cuero para Adán que pudo hacer el primero, pero su posición, demasiado escorada, evitó un remate certero. Le costaba más enlazar el juego a la UDL, mientras que el Tudelano no escatimaba en lanzar, estar hábiles en la segundas jugadas y tratar de meter velocidad y combinación en los metros finales.

El equilibrio, y el hecho de que no pasaran cosas, se fue instalando hasta que en los instantes posterior del primer tiempo, la UDL volvió a la carga con un par de acciones consecutivas. Marcos André, al límite del fuera de juego, chutó con fuerza pero Pagola despejó a saque de esquina. Y ahí Caneda tuvo el huevo para rematar, pero no la destreza.

El paso por los vestuarios le sentó mejor al Tudelano. Al menos, lo vio más claro en la reanudación. Iñaki Jiménez dio un paso adelante y en compañía de Lizarraga le buscaron las cosquillas a Paredes por el costado diestro. Además, el lateral madrileño vio la cartulina amarilla por protestar. Precisamente, la insistencia de los blanquillos por ese perfil desniveló el juego en la segunda parte para los de Íñigo Valencia. Sobre todo, porque Lizarraga estuvo más libre, entró más en contacto e incluso tuvo dos oportunidades ante Fermín, un remate de cabeza y un tiro.

Arnedo entraba en escena para recuperar el equilibrio. Sin embargo, el cambio hombre por hombre, como después el de Espina por Iván Aguilar, no surtieron el efecto deseado. El cuadro navarro estaba más cómodo ante una UDL más metida en su campo de lo que le gustaría. Faltaba la tan deseada posesión para retomar fuerzas y obligar a los locales a pensar, a tener que recular en sus intenciones. El duelo se cerraba cada vez que se acercaba el desenlace, aunque ambos entrenadores se guardaban una última sustitución.

Ñoño, el deseado por la afición -muy numerosa, sobre 250 blanquirrojos en el Ciudad de Tudela-, aparecía con la intención de ser ese revulsivo y para volver a ganarse la confianza de su entrenador. Ya en la primera jugada evidenció cosas diferentes a lo visto con anterioridad y en la siguiente sacó una amarilla. El efecto del andaluz continuaba. Y eso que el ritmo se redujo en la parte final del choque debido a las interrupciones. Aun así, el extremo arrancó en su campo y acabo culminando con un tiro que sacó Pagola. Ahora, la UDL sí que contaba con argumentos para salir a la contra ante un Tudelano que ya no contaba con tanta claridad en ataque.

Al final, cada equipo tuvo una posibilidad en una acción a balón parado. Primero le tocó al Tudelano y después a la UDL. No hubo modificación en el marcador y ambos conjuntos suman una jornada más. Los blanquirrojos podrían dar continuidad y escalar en la tabla si aprovecha los dos próximos compromisos seguidos en Las Gaunas, Leioa (próximo domingo) y Real Sociedad B.

FICHA TÉCNICA

Tudelano: Pagola; Iñaki Jiménez, Messeguer, Corral (Lalaguna, min. 46), Sergio Martínez; Lázaro; Lizarraga, Ardanaz (Barrera, min. 61), Víctor Bravo, Mika (Puche, min. 83); y Adán.

UD Logroñés: Fermín; Miguel Santos, Caneda, Ramiro, Paredes; César Remón, Salvador, Rayco, Carlos García (Arnedo, min. 61); Iván Aguilar (Espina, min. 68) y Marcos André (Ñoño, min. 77).

Goles: No hubo.

Árbitro: Palencia Caballero (Colegio Vasco). Amonestó a los locales Corral (min. 33) y Lázaro (min. 81) y a los visitantes Paredes (min. 56), Paredes (min. 58), Salvador (min. 79) y Ramiro (min. 87).