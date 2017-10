Primera y sufrida victoria de Víctor en la liguilla

La gota gorda, tinta china… Ni sangre ni lágrimas, pero sí mucho sudor le costó a Víctor Esteban doblegar a un esforzado y trabajador Elezkano II. A pesar de ir nuestro paisano siempre por delante, jaleado por su cantarina parroquia, el vizcaíno logró con su esfuerzo y concentración remontar en varias ocasiones, hasta empatar el encuentro a 18. Tras el 3 a 1 para el derrotado, Víctor encadenó ventajas de 6 a 3, 14 a 6 y 18 a 12, jugando muy bien el riojano y a remolque el vasco.

El pelaire conseguía hacer su juego rápido y violento, sin que la brava defensa de Elezkano surtiera efecto. Es más, el vizcaíno, en la primera mitad de la contienda, falló mucho, precipitándose al intentar cambiar el curso del partido. Así, cuando el marcador discurría 10 a 6 para el pequeño de los Esteban, Danel había perdido 7 tantos (con una falta y dos saques no restados incluidos). En cambio Víctor salió muy serio, sin errores, tónica que mantendría durante todo el encuentro (solo falló 4 tantos, circunstancia del juego en la que más ha mejorado el ezcarayense en los últimos tiempos, y que le colocan a la altura de los mejores de la pelota profesional actual).

Tras el 18 a 12 parecía que la cosa estaba hecha, momento en el que llegaba el segundo descanso de la ETB. Elezkano, al igual que en el primero, visitó los vestuarios y regresó con otro talante, mucho más agresivo, logrando remontar hasta empatar a 18. Defendió Víctor, se jugó un tanto enredado y bonito, cruzó el riojano la pelota y Elezkano mandó a la chapa la desesperada dejada. Retomó el saque nuestro paisano, encadenando la racha definitiva que le daría la victoria. Tanto el 20 como el 21 fueron muy duros, terminándolos Víctor de remate, el primero al choco y el segundo al ancho. El 22 a 18 definitivo provino de un buen saque del riojalteño.

DATOS 59 minutos de pelea. Elezkano II: 12 tantos más un saque, 7 fallos (entre ellos, una falta y dos errores al resto). Víctor: 10 tantos más 3 saques, 4 fallos (uno al no devolver un saque restable) Danel pidió airadamente pasa del 5 tras saque de Víctor en el 4 a 3. El juez de pasa no lo vio así, aunque desde mi posición parecía mala clara. Pudo descentrar esta jugada al vizcaíno, pero tan pronto en el partido no es excusa para su derrota (máxime cuando logró estar 18 iguales).

La parroquia ezcarayense, si la semana pasada fallaba en Logroño, en su pueblo se ha mostrado cantarina al animar a su paisano. Aquí se puede ver cómo entonan la ranchera 'El Rey' a toda potencia.

El festival había empezado con la victoria de Bakaikoa y Salaverri sobre Arretxe II y Tainta por 18 a 16. Con el 16 iguales en el marcador Arretxe recibió un pelotazo en la cara de Bakaikoa, aunque afortunadamente sin aparentes consecuencias.

En el postre, bonito gesto de Asegarce al programar a Gorka en un festival en el que no hubo más pelotaris de su empresa. Respaldado por Aretxabaleta, ganó 22 a 17 a Arteaga y Untoria.

Los 3 corredores que se han acercado a Ezcaray ya no lo intentaron en el tercer partido: “Aquí hay menos dinero que en la residencia, si no fuera por el móvil, no hubiéramos hecho ni una apuesta”, decía Mikel Berazaluze al marchar.

Este próximo viernes vuelven a traer a Víctor al Adarraga, así que me equivoqué cuando vaticiné la semana pasada que, dada la floja entrada, tardaríamos en ver un festival por estos lares… Pues no ha sido uno, sino dos, este de Ezcaray y el del viernes 20 que enfrentará al riojano nada menos que con Aimar Olaizola… Comentando esto con Inaxio Errandonea recordó los tiempos de Titín: “Entonces pasaba igual, al principio del campeonato iba poca gente al Adarraga, pero a medida que transcurría, se animaba la gente”. Así sea…

Para terminar, una alegría: por la grada ezcarayense estaba como si tal cosa Darío Gómez, repuesto de su tratamiento contra las taquicardias al que acaba de someterse. Esperamos verle pronto en la cancha.