El Portavoz del Grupo Municipal de Ciudadanos, Julián San Martín, ha instado al equipo de Gobierno local y a la alcaldesa Cuca Gamarra a avanzar en los grandes proyectos de infraestructuras que tiene Logroño, actualmente paralizados.

Esta semana, los vecinos de Avenida de la Sierra se han visto obligados a manifestarse ante la situación que están viviendo. Ciudadanos presentó una enmienda a los Presupuestos para que se redactara el proyecto constructivo. “Dicho proyecto ya está, pero la alcaldesa no cumple con su compromiso de reunirse con la junta de compensación para la firma de un convenio por el cual quedaran liberados los terrenos que se precisan para el proyecto”, ha recordado San Martín, “tenemos el proyecto, pero no los terrenos y esa demora es inadmisible”.

San Martín también se ha referido a la pasarela de los Lirios y ha hecho referencia al acto de protesta que esta misma mañana los vecinos del barrio han llevado a cabo tras los últimos sucesos ocurridos en un paso de cebra de esa zona. “Los Lirios necesita una pasarela para mejorar la seguridad, Ciudadanos planteó que, mientras se construía la pasarela, se colocaran pasos de peatones elevados para que los vehículos tuvieran que reducir la velocidad al pasar por esa zona”, ha afirmado el portavoz, “un proyecto que había que trasladar a demarcación de carreteras del Estado, algo que el equipo de gobierno ni siquiera se molestó en hacer”. San Martín ha exigido que se redacte ya el proyecto de la pasarela de Los Lirios porque el año que viene se debe empezar a construir.

Muchos son los proyectos que se encuentran ‘in albis’ en Logroño, como la reconstrucción del barrio de La Villanueva que, por tercera vez, optará fondos europeos tras dos intentos fallidos. “Cs propuso una Unidad de Captación de Fondos Europeos, como las hay en otras ciudades, pero nos dijeron que no era necesario. Ojalá consigamos esos fondos, pero si presentamos el mismo proyecto una y otra vez, obtendremos los mismos resultados; un no por respuesta”, ha afirmado San Martín,

PERI Ferrocarril un año después de que consensuara la Opción C para construir el túnel, la Plaza de México que cada año aparece en los Presupuestos y cada año se queda sin construir o los Peris Agotados... son algunos de los proyectos paralizados.

“El ayuntamiento se enfrasca en obras menores que son también importantes, pero de los grandes proyectos, en aquellos que hacen ciudad, se olvida”, ha afirmado San Martín, “y eso es engañar a la gente”.