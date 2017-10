El 'Tiburón' y el 'Toro' tienen una cita en Viana

El morbo está servido. El ‘Toro’ retó al ‘Tiburón’ y, por fin, llega el día en el que ambos saldarán cuentas. La cita es este sábado en el polideportivo de Viana. Será ‘Hambre de Gloria IV’. Hay muchas ganas, más de las que se piensa, para ver a los dos boxeadores profesionales riojanos dentro de un mismo ring. Hace unos años ambos púgiles mantenían una relación cordial, sin embargo, ya no existe, lo cual alimenta aún más el pique entre Jorge ‘Tiburón’ Vallejo y Fernando ‘Toro’ Gandarias.

El primero cuenta con más experiencia –es mayor de edad- como boxeador profesional. Ocho combates, con un récord de 4-4 con 3 ko’s, y sin haber perdido nunca por ko. Por su parte, el ‘Toro’ Gandarias acumula asaltos en K1, pero afronta el combate del sábado con total normalidad, como uno más. Además, asume que el espectáculo está garantizado. Le gusta provocar, considera que es una parte más de este mundillo, y por eso piensa que le va a dejar disfrutar del ambiente y en el último asalto va a noquear al ‘Tiburón’. Una pelea pactada a cuatro asaltos en 70 kilogramos –se supone que eso peso beneficia al de más envergadura, al ‘Tiburón’- en la que Vallejo es más cauto. Está preparado para ganar a los puntos, pero también para acabar antes de lo establecido.

El reto estaba en el aire. Se ha hablado bastante en redes sociales del tema. Fue un 19 de noviembre de 2016. Ahora casi un año después llega el momento. En aquella fecha, Fernando ‘Toro’ Gandarias, en el que fue su último combate de boxeo aficionado, le lanzó el guante a su oponente, Jorge ‘Tiburón’ Vallejo. Por unas cosas y por otras esta ‘batalla’ se ha demorado en el tiempo. La intención del ‘Toro’ era debutar en profesional contra ‘Tiburón’. Sin embargo, le surgió otra oportunidad en Oviedo ante Sergio Fernández en marzo de este año, pero la mala suerte se cebó con él ya que cayó lesionado en el primer asalto por un golpe en el ojo. Un hecho que le mantuvo varios meses sin poder boxear.

Después al ‘Tiburón’ le vino la ocasión el pasado 5 de agosto de ser campeón de España en el peso superwélter ante José Manuel López Clavero. Aguantó los diez asaltos y perdió a los puntos. Como es normal, pese a sus buenas sensaciones no acabó contento porque su sueño era colgarse el cinturón. Ahora su objetivo es otro. Y qué mejor que levantarse ante su mayor rival, curiosamente el más cercano

Por si fuera poco, para dar más picante a lo que suceda este sábado en Viana ambos púgiles han ido mostrando sus impresiones. Así, por ejemplo, el ‘Toro’ una vez que retó al ‘Tiburón’ lanzó un vídeo envenenado en el que ridiculizó a su rival porque parecía que el combate no se iba a disputar por falta de acuerdo. Evidentemente, ambos promotoras querían ejercer de locales y organizar el evento. Por eso, quizá hay una revancha pactada –puede que para enero-, para que todos puedan ser los anfitriones. En esta ocasión, MGZ y Titobox son las encargadas de llevar a cabo este sarao.

La intención original era que la velada fuera en Oyón. Habría sido lo más lógico, dado que ambos contendientes lo consideran su casa. Sin embargo, debido a las obras que está sufriendo el polideportivo de la localidad alavesa, se ha tenido que buscar otro lugar. La segunda pretensión era llevar el combate a Logroño, donde ya hace varios años que es imposible ver boxeo -habrá que preguntarse los motivos-. La mejor opción era trasladar el evento lo más cerca posible, Viana.

Allí estarán ambos púgiles este sábado 14 de octubre para saldar una deuda pendiente. Los dos se tienen ganas y seguro que no defraudan, independientemente del resultado. Otro aliciente es el de la bolsa, aunque legalmente no se puede, la idea es que el ganador se lleve todo. Veremos al final qué sucede. Desde las ocho de la tarde olerá a boxeo ya que hay programados cuatro combates de boxeo olímpico. Arrancarán Álex Mendoza y Joel Correa en 57 kilogramos. Después será el momento de Iván y Juan Carlos en 69 kilos. David Barros e Íñigo Medrano ser verán las caras en 81 kilogramos, mientras que en la antesala del primer combate profesional entre dos riojanos estarán Guillermo Fernández y José Manuel Romaña, en 91 kilos. Finalmente, sonarán las respectivas músicas del ‘Tiburón’ y del ‘Toro’. Entonces todos los focos se centrarán en lo que suceda en el ring. Las expectativas son grandes. Ojalá que no defraude, por el bien de un deporte que quiere quitarse la mala prensa.