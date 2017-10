"La ruptura de de nuestro país es inabordable e innegociable"

El delegado del Gobierno en La Rioja, Alberto Bretón, ha asegurado que "la ruptura de nuestro país es absolutamente inabordable e innegociable". "Los responsables de la Generalitat no plantean otra cosa que no sea la salida de Cataluña, una propuesta no solo ilegal sino también imposible", ha añadido.

Bretón ha realizado estas manifestaciones en el transcurso del acto de celebración de la festividad de la Virgen del Pilar, patrona del Cuerpo de la Guardia Civil, que se ha llevado a cabo, como es tradición, en las dependencias oficiales de la Comandancia de La Rioja.

El delegado del Gobierno, que ha centrado su discurso principalmente en la situación sociopolítica de Cataluña, ha destacado la "serenidad, medida y sensatez" demostrada por el Estado de Derecho ante "toda y cada una de las traiciones" a España de las autoridades catalanas.

El presidente del Gobierno de La Rioja, José Ignacio Ceniceros, y la alcaldesa de Logroño, Cuca Gamarra, han asistido en Madrid al acto Solemne de Homenaje a la Bandera Nacional y al Desfile Militar, que se han celebrado en las últimas horas con motivo de la Fiesta Nacional de España en Madrid. Después han acudido a la recepción, por parte de los Reyes, en el Palacio Real.

Nájera, Calahorra, Arnedo, Haro, Alfaro y Torrecilla en Cameros han organizado también actos para celebrar este día del Pilar.

En las últimas horas, y para "celebrar un Día del Pilar especial", el Ayuntamiento de Logroño ha iluminado algunos edificios emblemáticos de Logroño, como el Ayuntamiento y la Fuente de Murrieta, con los colores de la bandera de España.