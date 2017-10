La Rioja frena su crecimiento económico y pierde competitividad

El presidente de la Cámara de Comercio, Jose María Ruiz-Alejos, ha alertado hoy de la "perdida de posición competitiva" de La Rioja en una rueda de prensa en la que ha señalado: "La Rioja salió de la crisis hace tiempo, sólo queda que salgamos los riojanos".

Ruiz-Alejos ha presentado la Encuesta de Coyuntura Económica del tercer trimeste de 2017 junto al director general de la Cámara, Florencio Nicolás, y la responsable del Departamento de Análisis y Estudios, Cristina Navarro.

En ella se refleje aue el tercer trimestre del año, correspondiente a los meses de verano, ha provocado que la economía riojana vuelva a registrar un retroceso después de la tímida mejoría que había experimentado en los primeros seis meses del año.

Los dos sectores con mayor peso en la economía, Industria y Otros Servicios, finalizan el trimestre con saldos netos negativos: Industria (-7) y Otros Servicios (-23), mientras que el resto sí finaliza con datos positivos: Construcción (+11); Comercio (+43) y Turismo (+65).

En general, se cierra el periodo con un saldo negativo de -3 puntos en el conjunto de sectores, ya que un 29 por ciento de los encuestados asegura que ha vendido más que en el trimestre anterior y un 32 por ciento afirma lo contrario.

POR SECTORES

En Industria, tal y como ha concretado Nicolás, "hay que remontarse un año para encontrar un trimestre con saldos negativos para este sector".

En el mismo trimestre del pasado año, Industria cerró ventas en negativo (saldo neto de -28). En esta ocasión, y después de tres trimestres positivos, Industria también ha finalizado con saldos netos negativos (-7).

Construcción sigue con números positivos, registrando un repunte en las ventas. Un 33 por ciento de los constructores encuestados dice haber aumentado las ventas frente a un 22 por ciento que asegura haberlas bajado.

El comercio ha registrado un trimestre positivo. En ventas, un 57 por ciento asegura que las ha aumentado frente a un 14 por ciento que las ha bajado; y en turismo los meses de verano han traído los mejores resultados del trimestre para este sector. Un 74 por ciento asegura haber aumentado las ventas, mientras que un 18 por ciento las mantuvo y solo un 9 por ciento las redujo.

El sector otros servicios, al igual que Industria también registra datos negativos en cifra de negocio (-23). El empleo, sin embargo, acaba con un saldo de +18 puntos.

La debilidad de la demanda es el principal factor limitador en todos los sectores: En Industria (64 por ciento), Construcción (83 por ciento), Comercio (64 por ciento), Turismo (80 por ciento) y Otros Servicios (57 por ciento).

PROBLEMA: LA COMPETITIVIDAD

"Este año", ha señalado el presidente de la Cámara ante estos datos, se había producido "una leve recuperación, pero ha llegado el verano y la ha frenado".

A su juicio, "el principal problema que tiene La Rioja no es que no crezca, que crece; que no exporte, que exporta; sino la pérdida de posición competitiva". Así, ha señalado que en exportación ha pasado de ser la sexta a la undécima comunidad.

Ruiz-Alejos ha mostrado su "preocupación" porque los sectores del vino y el calzado llevan "cuatro meses con pérdida de exportación". A este respecto, ha señalado que Álava "está exportando casi lo mismo" de vino de la DOC Rioja, teniendo "una superficie tres veces menor".

Una situación ante la que ha apuntado a que el País Vasco estará desarrollando políticas que "están favoreciendo la exportación", mientras La Rioja tiene, aún, "pendiente el Plan de Exportación".

La previsión de crecimiento de La Rioja, ha dicho el presidente de la Cámara, es de 2,5 mientras el resto de España se encuentra en el 3,1, "cuando tradicionalmente La Rioja estaba creciendo más".

En infraestructuras ha echado en falta "mayor capacidad reivindicativa" y ha recordado que La Roja "no va a estar en el primer nivel de financiación europea porque no está dentro de la red básica".

DESVÍO DE CAMIONES

Con respecto al desvío de camiones a la autopista AP-68 ha creído que "hasta los niños de escuela saben que es un parche".

En cuanto a actuaciones futuras, ha dicho que la autopista "no es vertebradora", por lo que "o bien se desdobla la Nacional-232; o bien se inician ya las actuaciones para que la AP-66 sea una vía de intercomunicación, de lo contrario estaremos mareando la perdiz".

En cuanto a la situación actual de Cataluña, ha trasladado al Gobierno riojano que "no vendría nada mal" ofrecer condiciones atractivas a las empresas que quieran sacar su sede social de Cataluña; algo ante lo que ha asegurado que la Cámara ya hizo sus deberes, pero el Ejecutivo lo tiene "en un cajón".

Ha señalado que Cataluña vende en La Rioja más productos que al contrario, por lo que su situación "no puede perjudicar en un porcentaje importante". No obstante, sí ha reconocido que, en todo el país, "los mercados ya están diciendo qué opinan".