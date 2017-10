El Ayuntamiento de Logroño, con los votos a favor del PP, PSOE, Ciudadanos y PR+, ha aprobado, en un pleno extraordinario, un acuerdo en "defensa del orden constitucional español" tras el 1 de octubre en Cataluña. En la votación, 'Cambia Logroño' se ha abstenido argumentando varias razones.

El texto viene a refrendar la Declaración Institucional aprobada en la última Junta de Gobierno de la Federación Española de Municipios y Provincias. En el acuerdo de la FEMP, ratificado por el Consistorio logroñés, se justifica el mismo, por el hecho de que en los últimos días en Cataluña "se estaba despreciando la Constitución, y el Estatuto catalán, poniendo a prueba el sometimiento de la Ley y, en definitiva, dañando los valores democráticos ampliamente aceptados por la comunidad internacional".

A partir de ahí, se hacía un apoyo "rotundo y unánime" a los alcaldes y concejales que "desempeñan sus funciones diariamente dentro de la legalidad, con respeto a las leyes y en defensa de los derechos de los ciudadanos".

Por ello, el Ayuntamiento ha adoptado los acuerdo de condenar "firme y enérgicamente" las persecuciones a esto cargos públicos, así como "defender con decisión y convicción absolutas la legalidad, convivencia, la libertad, la tolerancia y el cumplimiento y acatamiento de los principios constitucionales como Estado de Derecho democrático".

"Todo lo que suceda en Cataluña ha de producirse dentro de la Constitución, porque nada se pueda hacer fuera del respeto a la legalidad vigente", ha añadido el acuerdo para a continuación concluir señalando que el Ayuntamiento logroñés manifiesta "de manera unánime el respeto absoluto a la democracia y a la convivencia".

SIN ACUERDO UNÁNIME

La declaración ha contado con el apoyo de PP, PSOE, Ciudadanos y PR+. Cambia Logroño sin embargo se ha abstenido por considerar que se trata de un texto en el que no caben todos ya que "no se condena toda la violencia y todo tipo de coacción". Según ha defendido Gonzalo Peña, "no hablamos de naciones ni de banderas, hablamos de personas" pero, en su opinión, "el PP se siente cómodo en esta orgía de nacionalismos destructivos y, el mejor alimento para un nacionalismo es otro nacionalismo".

Considera que se ha llevado Cataluña al pleno sólo para buscar votos y acusa al PP de "seguir siendo niños pirómanos cuando lo que hacen falta son bomberos en forma de representantes con altura de miras y responsabilidad de Estado".

"Al final parece que tenemos una Constitución tan débil, que el PP se salta día tras día para erigirse en un guardián ficticio de ella, que tiene que ser defendida en lugares donde no se ha visto cuestionada, como es el Pleno del Ayuntamiento", ha continuado Peña, para terminar afirmando que "lo que hacen es alentar la diferencia y la separación entre españoles, entre territorios, solamente para ganar votos, obviando lo que necesita la gente que es convivencia, diálogo y democracia".