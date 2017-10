La estrategia y Marcos André devuelven las sonrisas

Victoria. Muy sufrida, con un trallazo de Endika en el minuto 85 al poste. Ahí se pudo truncar la fortuna de una Unión Deportiva Logroñés que, por primera vez en la temporada, es capaz de sobreponerse a un marcador adverso, remontar y acabar por delante en el marcador. Acumulaba cuatro duelos de vacío el cuadro blanquirrojo, tres derrotas en liga y una en Copa, el maldito batacazo de Formentera, y se presentaba Osasuna Promesas en Las Gaunas con ganas de dar continuidad a esa inercia negativa. Sin embargo, el cuadro logroñés ha encontrado al tan ansiado '9'. Tres goles seguidos lleva Marcos André. El de Les Caleyes no sirvió de mucho, pero los de este domingo fueron claves para comprender la voltereta en el resultado.

No sólo eso, además, la UDL espanta fantasmas porque hasta la fecha no había marcado en acciones de estrategia. Bien, pues dos testarazos del delantero brasileño provocaron el cambio de dinámica. Una prolongación tras un saque de banda certificó la mejoría de los locales en el arranque de la segunda parte, mientras que una peinada en el primer palo a un córner ejecutado por Carlos García provocaron la mutación en la grada, que viró de los tímidos silbidos, al descanso, a los aplausos y posteriores caras de alivio tras recuperar la sonrisa con los tres puntos debajo del brazo.

Sergio Rodríguez apostó por un dibujo parecido al de Formentera, principalmente con la presencia de Iván Aguilar y Marcos André en el once, aunque el malagueño partiendo desde el costado izquierdo, dejando al brasileño como referente. En el otro lado aparecía Muneta para vivir por dentro, mientras que Rayco gozaba de libertad de movimientos. El resto, salvo Fermín bajo palos por la sanción de dos partidos a Miguel, los mismos que ante el Lealtad -Borja Gómez lleva dos citaciones segudias en la grada- Con esa alineación la intención pasaba por recuperar la brillantez, la velocidad y el dinamismo de las jornadas en las que el cuadro riojano ganaba con cierta soltura. Sin embargo, la espesura fue la nota predominante durante muchos minutos.

Cierto que los bostezos se acumularon en el arranque. No pasaba nada. Había cierto intención de la UDL, pero poco más, ya que Osasuna Promesas estaba demasiado cómodo. Le valía con estar ordenado y esperar acontecimientos para aprovechar su momento. Llegó con un leve movimiento de Arana que se llevó a Paredes para que Javi Martínez entrara por su derecha, pisara área, superara a Ramiro y la pusiera de lujo para que Jordan marcara. El exblanquirrojo erró el remate, pero el balón seguía vivo, sin dueño tras golepar en el pecho de Fermín, y el delantero tuvo una segunda oportunidad. No la desperdició. Luego, como ya hiciera Íker Alegre, hace dos semanas, pidió perdón a la grada.

De nuevo, a remolque, como en las anteriores derrotas. Tocaba despertar del letargo. La UDL no entiende, hasta la fecha, otra forma y Paredes, desde su perfil, entró en acción con un par de internadas para hacer creer a los suyos y a una afición incrédula. Una volea de Muneta a las nubes, un tiro de Paredes tras un saque de esquina, también arriba, y otro lanzamiento frontal de Rayco, el primero entre los tres palos, parecían intuir un nuevo escenario. Así lo comprendió Osasuna Promesas que dio un paso atrás para ganar en seguridad defensiva. La UDL, sin embargo, no terminó por embotellar y generar ocasiones para firmar las tablas antes del descanso. Se perdía en insistir por dentro, obviando las alas y cuando lo hacía los laterales no encontraba un camino limpio.

REMONTADA A BALÓN PARADO

Turno para la reflexión en los vestuarios. Quizá lo mejor que pudo pasar. Los jugadores aceptaron el reto y en apenas seis minutos generaron más peligro que en la primera mitad. Centros laterales y remate de cabeza. Rayco e Iván Aguilar -al larguero tras una falta lateral- avisaron. Hubo que esperar a un saque de banda posterior para que Rayco prolongara, Iván Aguilar la tocara y Marcos André avasallara a su par para empatar la contienda.

Los riojanos trataron de insistir, pero Osasuna Promesas puso en liza a Otegui. Pese a que Rayco, tiro cruzado, y Marcos André, con un remate de cabeza, pudieron desequilibrar la balanza, los navarros empezaron a combinar y tener más tiempo el cuero en su poder, aunque sin que Fermín sufriera. Duró poco el revulsivo centrocampista visitante porque Rayco realizó una gran maniobra dentro del área pequeña para poder batir a Juan Pérez, pero Albisu se interpuso. Y de ese córner, Carlos García la puso de lujo para que Marcos André apareciera en el primer palo para mandar el balón al fondo de la red.

El filial no bajó los brazos y buscó su oportunidad en varias faltas y saques de esquina, pero Fermín, tras una salida dubitativa ganó confianza para mostrarse fuerte por arriba. La UDL recuperó el control y quiso dormir el juego, llevando a su oponente de un lado a otro del campo, haciendo impotentes los intentos de los navarros. Hasta que Endika combinó con Kike Barja para presentarse escorado en el área. Sin pensárselo, chutó con potencia y colocación... para que la pelota impactara en el poste y dejara en silencio Las Gaunas por unos segundos.

Faltaban cinco minutos y podía parecer que Osasuna Promesas iba a echar el resto. Pero con Espina, primera vez reserva en liga, sobre el campo, la UDL supo jugar la parte final para estar en campo ajeno y no sufrir ninguna embestida rival. Después llegaría el momento de volver a saborear un triunfo que permite a los riojanos ser octavos a 3 puntos de la fase de ascenso. La próxima cita es en Tudela ante un contrincante que no sabe lo que es perder.

FICHA TÉCNICA

UD Logroñés: Fermín; Miguel Santos, Caneda, Ramiro, Paredes; Arnedo (Cifu, min. 78), Salvador; Muneta (Carlos García, min. 65), Rayco, Iván Aguilar (Espina, min. 83); y Marcos André.

Osasuna Promesas: Juan Pérez; Julen Hualde, Diego Rubio, Albisu, Endika; Arana (Otegui, min. 63), Santafé, Luis Perea, Kike Barja; Javi Martínez (Jaime Dios, min. 74) y Jordan (Barbero, min. 66).

Goles: 0-1, min. 18: Jordan. 1-1, min. 51: Marcos André. 2-1, Marcos André: min. 74.

Árbitro: David López Jiménez (Colegio Catalán). Amonestó a los visitantes Javi Martínez (min. 24), Julen Hualde (min. 49) y Jaime Dios (min. 93).

Incidencias: 2.902 espectadores en Las Gaunas, según informó el club organizador.