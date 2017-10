Aparecen 10 gatos muertos en Varea

En Varea, en la zona de las huertas, hay varios gatos que no pertenecen a nadie pero que los vecinos, desde hace unos 5 años, alimentan y cuidan. Han llegado a tener hasta 20 animales viviendo en los alrededores, "sin causar ningún problema", explica una de las vecinas. Sin embargo, en las dos últimas semanas han aparecido muertos hasta 10 de estos gatos, presuntamente envenenados.

Los vecinos ya lo han denunciado en las redes sociales: "hay un asesino de gatos y seguramente también de perros", aseguran. Los dos primeros animales muertos aparecieron hace dos fines de semana y, desde entonces, y hasta el pasado jueves, al menos han encontrado 10 cadáveres. La mayoría son pequeños y aparecen en la misma zona, en la rotonda al final de la calle Cadena.

"Los gatos, cuando se encuentran mal, se esconden. Los hemos encontrado por el olor, en un camino junto a la rotonda", detalla. La Policía Local, a la que dieron parte inmediatamente, les explicó que podrían haber muerto por envenenamiento por arsénico, aunque los vecinos no han encontrado restos de ningún veneno por la zona.

"Hemos buscado pero no vemos nada. No sabemos si sólo ha pasado en esta zona o en más". La Policía ya les advirtió de que, sin pruebas ni restos, sería difícil encontrar al culpable. Tampoco saben si estos sucesos están relacionados con el reciente envenenamiento de dos perros en el Parque del Ebro.

Lo cierto es que nunca han recibido quejas por el elevado número de gatos del entorno. "No sabemos si es algo personal, nadie ha protestado nunca. Los gatos no causan problemas". Piden ayuda para "pillar a esta gentuza y que los animales no sufran y mueran de esta forma tan cruel e inhumana".