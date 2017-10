Revuelta llama a salir a las calles contra el desafío soberanista

Félix Revuelta fue uno de los primeros en trasladar la sede de su empresa, Naturhouse, de Barcelona a otra comunidad, en este caso, a Madrid. Un gesto que ahora han imitado otras compañías como Gas Natural o CaixaBank. El empresario riojano ha dado un paso más y, a través de Sociedad Civil Catalana, de la que es promotor, ha hecho un llamamiento a salir a las calles este domingo en Barcelona contra el plan soberanista.

Asegura, en una entrevista concedida a El Español, que se va de Cataluña, "con pena y dolor", por seguridad jurídica. Llegó a Barcelona a los 18 años y se enamoró de la ciudad y de la región, donde ha vivido los últimos 50. Ahora vive en Madrid con su mujer. Desde allí ha impulsado Sociedad Civil Catalana, un movimiento que alza la voz contra el proceso independentista.

No tiene miedo a un posible boicot a sus empresas, porque sus negocios están muy expandidos en el extranjero. Además, "el boicot me lo han hecho siempre. Si no me compraban antes, tampoco lo van a hacer ahora".

Revuelta es una de las 100 personas más ricas de España. Su firma Kiluva cuenta con más de 2.000 tiendas en 26 países y factura anualmente casi 100 millones de euros. Defiende que esto es posible gracias a la "seguridad jurídica" que ha encontrado en esos países, algo que ya no encuentra en Cataluña.

Cree que la culpa de esta situación la tienen los políticos, en concreto el PP y el PSOE, por no haber sido capaces de llegar a acuerdos de gobierno y ponerse en manos de minorías nacionalistas. Por eso impulsó, hace 5 años, Sociedad Civil Catalana, para "llenar ese vacío". Este domingo, saldrán a las calles para hacer oír su postura.