La Caixa se va a Valencia

Los acontecimientos se han precipitado. Hace algunas horas, Rioja2 informaba de que el próximo lunes enviaría un comunicado anunciando que dejaba Cataluña. Sin embargo, ya conocemos las intenciones de la entidad. Así, el Consejo de Administración ha decidido "por unanimidad, ante la situación política y social en Cataluña, adoptar las medidas que sean necesarias para trasladar el domicilio social a la calle Pintor Sorolla de Valencia".

Esta dirección es la sede del quebrado Banco de Valencia que acabó en manos de CaixaBank tras recibir casi 6.000 millones.

En una nota oficial, Caixabank ha dicho que esta decisión ha sido tomada porque "es una prioridad de toda entidad financiera la protección de sus clientes, accionistas y empleados además de salvaguardar plenamente la seguridad jurídica y regulatoria consustancial al ejercicio de su actividad".

En La Rioja, tal y como relataba Rioja2 hace unas horas, los clientes ya han empezado a movilizarse. "La gente está muy nerviosa, vienen muchísimas personas cada día haciendo preguntas pero nosotros no tenemos mucha información", cuenta un empleado de la entidad, "nos dicen que quieren cerrar sus cuentas, unos por el mero hecho de ser una entidad catalana y otros por miedo a la solvencia, a que La Caixa entre en quiebra y se produzca una especie de corralito, cosa que es muy difícil que ocurra".

Miguel es catalán aunque lleva varios años viviendo en La Rioja. Era cliente de La Caixa hasta ayer. "Tenía aquí mis cuentas y mi hipoteca pero esta situación me ha hecho tomar la decisión de marcharme a otro banco, no por miedo a lo que pueda pasar sino porque me indigna lo que está pasando", cuenta a las puertas de la entidad.

También Luisa sale del banco con el mismo argumento. "He venido a cerrar mi cuenta y la de mi hija. No quiero tener aquí mis ahorros, aunque no sea mucho, no sé lo que puede pasar", explica, "y al entrar por la puerta lo he tenido aun más claro porque todos los que estábamos en la oficina veníamos a lo mismo".

También en las redes sociales proliferan los comentarios de este tipo:

Dentro de la oficina los ánimos están más tranquilos. "No podemos decir mucho porque el comunicado oficial se hará el lunes", cuenta una empleada, "pero sí que es verdad que llevamos toda la semana con este asunto, trabajando hasta tarde y tratando en todo momento de calmar los ánimos a nuestros clientes. Vienen continuamente con preguntas, quieren saber, y eso hace que no podamos centrarnos en el negocio. En Cataluña las cosas son distintas, nuestros compañeros de allí están viviendo mucha más tensión porque incluso están enfrentados entre ellos".

DECRETO PARA FACILITAR A LAS EMPRESAS CAMBIAR DE SEDE

El Gobierno ha aprobado hoy un decreto para que las empresas puedan cambiar de sede libremente si no lo impiden sus estatutos. Así lo ha confirmado el ministro Luis de Guindos, quien ha explicado que esta petición se ha hecho a instancias de varias empresas y que el Ejecutivo ha consultado esta medida con PSOE y Ciudadanos.