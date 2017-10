La alcaldesa de Logroño, Cuca Gamarra, ha anunciado la convocatoria de un pleno extraordinario para que el Ayuntamiento de Logroño se adhiera a la declaración institucional de la FEMP sobre el 1 de octubre en Cataluña "en defensa de la legalidad, la libertad, la convivencia y la democracia del Estado de Derecho" y con el fin de recordar que "nada se puede hacer fuera del respaldo de la legislación vigente y todo lo que suceda en Cataluña se debe hacer dentro de la Constitución".

Cuca Gamarra ha finalizado la sesión plenaria de este jueves en el Ayuntamiento de Logroño anunciando dicha iniciativa con el fin de "reconvertir" la Declaración Institucional de la FEMP "a la que no quiso adherirse Cambia Logroño".

En este sentido, la alcaldesa ha detallado que "aunque me hubiera gustado comenzar este pleno con la lectura de dicha Declaración, ante el momento tan importante y complicado que está viviendo España, lo cierto es que el grupo municipal de Cambia Logroño no ratificó y no quiso firmarla".

Por ello, en la finalización de este pleno "quiero trasladar una iniciativa: Reconvertir esa Declaración Institucional en una solicitud de pleno extraordinario que nos permita aprobar esos tres puntos que coinciden con la declaración Institucional de la FEMP" por lo que "aquellos concejales que quieran se podrán sumar a dicha solicitud, de manera libre".

Todo "dado el momento histórico que estamos viviendo" ya que "no puede ser que el Ayuntamiento de Logroño en el día de hoy, finalice sin que tenga una referencia a este asunto" y por tanto "si no ha sido posible la Declaración Institucional, nos pronunciaremos en los próximos días".