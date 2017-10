C's y Podemos llevan al Parlamento la legalización del cannabis terapéutico

Ciudadanos llevará al Parlamento una proposición no de ley sobre la producción y distribución del cannabis terapéutico que, si bien no puede lograr una regulación autonómica, busca abrir el debate en La Rioja y, a la vez, apoyar su aprobación en el marco estatal. Lo mismo iba a hacer Podemos, pero sin embargo, la propuesta de la formación 'morada' no ha prosperado por contener "algún punto que crea conflicto" para alguna fuerza política, según han detallado a Europa Press, su diputado Germán Cantabrana.

El portavoz de la Plataforma Regulación, Bernardo Soriano, se ha reunido hoy con la diputada del Grupo Parlamentario de Ciudadanos, Rebeca Grajea; así como los diputados autonómicos de Podemos Juan Calvo y Germán Cantabrana.

En rueda de prensa posterior, Grajea ha creído que "es el momento de ser valientes en La Rioja" y, para ello, trasladar al Parlamento "la necesidad de regular y facilitar el acceso del cannabis terapéutico bajo indicación médica; regular y controlar la calidad del cannabis medicinal y asegurar los puntos de venta evitando así el consumo fraudulento".

La proposición de Ciudadanos busca abrir el debate en La Rioja y, además, trasladar al Gobierno central la necesidad de regular, por ley, la producción y difusión del cannabis terapéutico.

Soriano ha abogado por no "confundir disponibilidad y regulación" y, en este sentido, ha afirmado que el único país de la Unión Europea que ha regulado su consumo, Países Bajos, es en el que "más tarde se accede al consumo y hay una prevalencia menor". Por el contrario, cree que "la política prohibicionista no logra que el consumo sea menor".

"Queremos abrir el debate en La Rioja para terminar con el sufrimiento de muchas personas, el uso terapéutico del cannabis puede aliviar a los enfermos de esclerosis o a los de distintos tipos de cáncer y es algo que está demostrado científicamente", ha dicho en este sentido Grajea.