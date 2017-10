Las diez estafas más peligrosas de WhatsApp e Internet

Hoy en día todos estamos expuestos a numerosos riesgos a través de todos los dispositivos. Nuestros datos personales e incluso bancarios quedan registrados en ordenadores, tabletas y teléfonos móviles de forma que los ciberdelincuentes pueden tener acceso a ellos a través de aplicaciones fraudulentas o falasas ofertas. El Confidencial ha recopilado las diez formas más comunes y peligrosas para acceder a nuestros datos o cometer otro tipo de delitos:

1. Simulación de páginas oficiales. Con la apariencia de la página de tu banco o cualquier otra entidad, consiguen tus datos y los utilizan después para robos u otro tipo de fraudes. Es el conocido 'phishing', una de las estafas más extendidas.

2. Ordenador secuestrado por la Policía Nacional. Un aparente mensaje de la Policía Nacional alerta de que has descargado en tu dispositivo algún tipo de material pornográfico o delicitivo y, para recuperar el acceso, debes pagar una multa online. Es un fraude.

3. Suplantar al directivo. Un falso mail ordena al contable de una empresa realizar una transferencia a una cuenta China, el remitente es, aparentemente, el CEO de la empresa. En realidad, se trata de una suplantación de identidad que ha llevado a pérdidas millonarias en algunas compañías.

4. La estafa nigeriana. Recibe este nombre aunque puede proceder de cualquier país. Un mail avisa de que has recibido una herencia de un familiar que no conocías y, para recibirla, te piden tu número de cuenta.

5. Cadenas de mala suerte. Son los típicos mails o mensajes en cadena que pasan de unos dispositivos a otros ya que, si no los reenvías, puedes caer en diez años de mala suerte. Algunos son mensajes sin más, otros contienen un 'malware' que se instala en tu dispositivo.

6. El botón de 'No me gusta'. No te engañes, Facebook todavía no tiene esta opción. Si recibes un mensaje para poder instalártelo, se trata de un fraude.

7. Conoce quién visita tu perfil de Facebook. Al igual que el anterior, Facebook no tiene esa opción todavía por lo que, si te ofrecen la opción de consultar quién ha visitado tu perfil, y la curiosidad te puede, estarás dando acceso a todos tus datos a los ciberdelincuentes.

8. WhatsApp en el ordenador. La aplicación original no exige ningún tipo de descarga para su instalación. Si te piden hacerlo, es probable que se trate de un fraude.

9. Emoticonos envenenados. Recibes un mensaje de uno de tus contactos conocidos con un enlace para descargarte nuevos emoticonos. Si lo haces estarás dando acceso a toda tu agenda de contactos.

10. WhatsApp Oro. Esta aplicación no existe. Si te piden pagar para acceder a ella, te están robando.