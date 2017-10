Ya puedes votar las mejores fotos y selfies de San Mateo

El II Concurso de selfies y fotografías 'Vente a Logroño, disfruta San Mateo', patrocinado Media Markt, ha recibido en su segunda edición 111 fotografías y 26 selfies, casi el doble que el año anterior, consolidando así una iniciativa que se repetirá durante las próximas fiestas.

La fase de presentación finalizó este lunes a las 9.00, así que los ejemplares recibidos con posterioridad, no entran en el concurso.

El lunes por la tarde se reunió el Jurado, integrado por un representante de Mediamarkt, y tres representantes del Ayuntamiento de Logroño, de las unidades de Festejos, Turismo y Nuevas Tecnologías quien seleccionó 20 de cada modalidad, que a partir de este martes día 3 estarán disponibles en la web municipal para que todos los ciudadanos puedan participar en la votación popular, que finalizará el lunes 9, a las 9.00 horas.

El resultado de ambas modalidades se hará público el martes 10 de octubre en rueda de prensa, a la que serán convocado los ganadores.

Se concederán varios premios:

CATEGORÍA FOTOGRAFÍA

1º Cámara Bridge Panasonic FZ 82. - JURADO

2º Cámara compacta Sony DSCHX80. - VOTACIÓN POPULAR

CATEGORÍA SELFIE

1º Teléfono Móvil IPhone 6. - JURADO

2º Huawei P8 lite 2017 + Palo-Trípode Selfie. - VOTACIÓN POPULAR

Seleccionados categoría 'Selfie':

Atrapa al vendimiador.

Barricas de San Mateo.

Buena gente.

Buscando a mi mujer

Buscando la vaquilla

Chupinazo

De pinchos

Degusteando

Del chupinazo al cielo

El Labrador

Estamos aquí

Chupinazo en familia

Jack Sparrow en Logroño

Nuestra propia imposición del pañuelo

Pequeños y gigantes

Qué mareo

Sin limpieza no hay fiesta

Take my a wine

Trago del porrón siempre es tradición.

PUEDES VOTAR AQUÍ.

En la categoría 'Selfie' no se ha completado el cupo de 20 porque el resto de presentados no cumplía los requisitos aparecido en las bases.

Seleccionados Categoría Fotografía 2017

Alegría Jotera

Alegría

Animadores

Capturando las luces

El Arco iris de las fiestas

El Conciertazo

El fruto de la tierra riojana

El punto de mira

E tiovivo

Espectadora

Esperando su turno

Explosión de color

Fuegos y estrellas

Fuegos y tempranillo

Love is in the place

Riojana de pura cepa

Salto del Ángel

Superhéroes

Toro de fuego

PUEDES VOTAR AQUÍ.