Ataques a Sheyla Gutierrez por condenar la violencia en Cataluña

Además de estar entre las mejores ciclistas femeninas, ahora podemos atribuirle otro don a Sheyla Gutiérrez: el de hablar claro. El pasado domingo utilizó su perfil de Facebook para expresar su opinión sobre lo sucedido en Cataluña.

"No estoy hablando de política, y podría. Estoy hablando de HUMANIDAD" , advertía la deportista que comenzaba definiéndose como española, logroñesa y vareana. "Pero también me acogen alrededor del mundo sin tener ningún vínculo más que el de ser persona respetuosa", continúa su escrito en el que señala que "un país es donde te sientes parte, orgullo (...) Y de estas acciones NO ESTOY ORGULLOSA".

Muestra su "pena" de que quieran poner más fronteras pero defiende también que se luche por lo qu se quiera. "A nadie le gusta abandonar su hogar, así que si tanta gente no quiere formar parte de esta casa, deberíamos escuchar y cambiar las cosas para que TODOS podamos convivir", continúa.

"Ah, y para mi, el sentido común tiene más sentido que un papel llamado Ley... Todo este odio malgastado en estas acciones se podría haber sustituido por un intento de EMPATÍA por ambos bandos. Me da pena que ciudadanos, tengan el oficio que tengan, se vean obligados a atentar así contra humanos, solo por IDEAS que no muerden", expresa Gutiérrez, que concluye deseando que su mensaje tenga eco y provoque una mayor conciliación.

Acompaña su publicación de una serie de imágenes de las consecuencias de las cargas policiales del pasado domingo.

Y, tal como esperaba, sus palabras no han caído en saco roto. Han tenido tanto eco que han generado cientos de comentarios de todo tipo. Desde aquellos que le apoyan hasta los que se han tomado su opinión como un ataque al 'españolismo' y han decidido dejar de seguirle o pedirle incluso que deje de representar a España con la selección.

Incluso algunos de los que se declaran sus más fieles seguidores han mostrado su decepción por estas declaraciones de la ciclista:

Los hay incluso que van más allá y la acusan de dar una imagen falsa de España al esterior "como componente de la Selección Española de Ciclismo".

Afortunadamente no han faltando los comentarios defendiendo a la campeona de España de ciclismo. Incluso a través de otras redes sociales como Twitter: