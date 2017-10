Cuatro joyas de la arqueología riojana, en el Museo Arqueológico Nacional

El próximo 10 de octubre se inaugurará la exposición ‘El poder del pasado. 150 años de la arqueología en España’, con la que el Museo Arqueológico Nacional, en Madrid, celebra el 150 aniversario de su fundación. Cuatro joyas de la arqueología riojana han sido cedidas para formar parte de esta magna exposición que se podrá ver hasta el 1 de abril. Las piezas proceden del Museo de la Rioja, Logroño y Monasterio de Yuso, La Rioja.

Se trata de un cuenco de terra sigillata hispánica de los siglos I-II d. C., un cuenco con grafito de los siglos I-II d. C., varias puntas de flecha de sílex del 3000-2500 a. C. y la arqueta de San Felices, del siglo XI d.C.

Organizada por el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, a través del Museo Arqueológico Nacional,y Acción Cultural Española (AC/E) la exposición constituye un homenaje a la historia y a la evolución de la ciencia arqueológica en España.

La muestra, comisariada por Gonzalo Ruiz Zapatero, catedrático de Prehistoria de la Universidad Complutense de Madrid, recorre siglo y medio de historia a través de una extraordinaria selección de 150 piezas, auténticos tesoros de la arqueología española procedentes de alrededor de 70 museos, instituciones y colecciones privadas que de manera entusiasta han prestado algunas de sus joyas más preciadas, iconos de sus respectivas sedes, bienes culturales que representan todo el territorio nacional y diversos contextos culturales.