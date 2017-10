La bandera de La Rioja, prohibida en Mestalla

Valencia está lejos como para ir a pasar el día, pero el fútbol lo mueve todo. Así que los 430 kilómetros no fueron impedimento para tres aficionados riojanos que el pasado domingo partieron de Autol y Quel rumbo a la tierra de la paella para ver a su equipo favorito. Tal como relata el diario superdeporte.es, Roberto y Miguel son del Valencia CF y Arturo del Athletic de Bilbao por lo que la cita, que otras veces habían disfrutado más cerca, en San Mamés, se antojaba apetecible.

Sólo hubo un problema. En el momento de entrar al estadio, con su bandera de La Rioja, un miembro del equipo de seguridad les preguntó de dónde era la bandera y por qué la llevaban. Vino una segunda persona y les hizo las mimas preguntas y llamó a un tercero que fue quien finalmente decidió que no podían entrar a Mestalla con la bandera de su comunidad.

Tuvieron que dejar la bandera en consigna y recogerla después del partido, acabando así con su ilusión de hacerla bien visible en televisión, ya que habían cogido entradas en primera fila para que pudieran verles desde casa. Un viaje así no se hace todos los días.

Aunque los jóvenes aseguran que no les dieron ningún motivo para prohibir la entrada de la bandera, Superdeporte considera que se debe a la particular jornada vivida este pasado domingo y la poca conveniencia de la presencia de una bandera de otro territorio en la grada valenciana, ya que los amigos riojanos no tenían sus localidades en la zona del equipo visitante.