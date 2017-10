Cambia plantea la necesidad de abordar el impacto de género en el ámbito municipal

La concejala de Cambia Logroño en el Ayuntamiento de la capital Paz Manso de Zúñiga ha avanzado este lunes que su formación va a presentar al pleno municipal de octubre, este próximo jueves, que se cuente con informes de evaluación respecto al impacto de género en los Presupuestos municipales de 2018 y siguientes.

Como ha explicado la edil en rueda de prensa, "a pesar de la existencia del principio de igualdad de mujeres y hombres recogido en distintas normas jurídicas, siguen existiendo desigualdades reales".

Unas desigualdades que, como ha subrayado, se dan "en el mercado laboral, en la participación sociopolítica, en el trabajo doméstico y en la persistencia de la violencia contra la mujeres".

Frente a ello, ha considerado "necesario ir desarrollando diferentes estrategias para crear las condiciones necesarias para que la igualdad sea efectiva".

"No existe igualdad real", ha insistido, por lo que es "necesario" contar "con herramientas para dar pasos adelante en la estrategia de la incorporación sistemática de la perspectiva de género", entre las que ha destacado la "evaluación de impacto en función del género".

Manso de Zúñiga ha incidido en que "ninguna política es neutra, por lo que las decisiones que se toman desde cualquier administración afectan de forma distinta, directa e indirectamente, a hombres y mujeres".

En este sentido, ha apuntado que "esta evaluación plantea la necesidad de anticipar los efectos que tendrán las políticas que queremos poner en marcha para que las medidas que se decidan neutralicen los efectos discriminatorios y fomenten la igualdad".

La concejal ha recordado que, en 1997, la Comisión Europea destacó la evaluación del impacto en función del género como "una de las medidas fundamentales para integrar la perspectiva de género en los distintos ámbitos de intervención".

Igualmente, ha señalado que, en el ámbito estatal, fue en 2003 cuando se regularon los informes de impacto en función del género para todas las leyes y reglamentos.

Posteriormente, la Ley para la Igualdad Efectiva de Mujeres y Hombres amplió en 2007 este mandato también para planes de especial relevancia económica, social, cultural y artística y las convocatorias de pruebas selectivas para el acceso al empleo público.

Esta norma apela a su cumplimiento por todas las administraciones públicas, "que deberán integrar la transversalidad del principio de igualdad entre hombres y mujeres, de forma activa, en la adopción y ejecución de sus disposiciones normativas y en el desarrollo de todas sus actividades".

Manso de Zúñiga ha incidido en que este paso legal ya se ha dado a nivel autonómico, desde que el pleno del Parlamento regional aprobó, en marzo de 2005, una resolución en la que se recoge que "el Gobierno de La Rioja incorpore la valoración del impacto de género en todas las disposiciones normativas que elabore".

En este marco, para la edil de Cambia, "el Ayuntamiento no se puede seguir posponiendo la elaboración de estos informes porque son fundamentales para la eficacia y validez de la acción política".

Además, ha recordado que, hace un año y medio, a instancias de su formación, se aprobó la figura municipal de agente de igualdad "y no se ha dado ningún paso en este sentido".

"Es algo que, en este Ayuntamiento, no podemos seguir posponiendo, es fundamental constatar que los resultados a obtener sean para mejorar la vida de las personas, y, cuando las personas destinadas de la acción política no están en igualdad real de oportunidades, jamás se tendrán efectos positivos si las desigualdades existentes no se tienen en cuenta en el diseño de las medidas", ha afirmado.

De este modo, en la moción que va a presentar Cambia a la sesión plenaria del jueves, reclama que "los presupuestos municipales de 2018 y siguientes vayan acompañados de su correspondiente informe de impacto de género, elaborado por técnicos municipales" y que, en su caso, "se implanten las medidas correctoras que se deriven de este informe".

A ello, en la propuesta se suma la petición de que "en el proceso de creación de cada uno de los nuevos reglamentos se realice el informe de impacto de género pertinente", algo, ha finalizado, "que debería haberse hecho ya".