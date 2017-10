El PSOE exige que se reúna el Consejo de Capitalidad

Las portavoces del PSOE en el Parlamento riojano, Concha Andreu, y en el Ayuntamiento logroñés, Beatriz Arraiz, han instado este lunes a que "se cumplan las inversiones previstas en el Presupuesto de La Rioja de 2017 en la capital riojana" y a que se reúna "con urgencia" el Consejo de Capitalidad "para que la Comunidad Autónoma cumpla con la ciudad".

Dentro de este "abandono que sufre la capital riojana", la portavoz parlamentaria del PSOE ha explicado que "tenemos que acordarnos de la inacción que rodea al Convenio de Capitalidad", aprobado para regular el régimen especial de la ciudad en coordinación entre el Gobierno de La Rioja y el Ayuntamiento de Logroño.

"Transcurridos dos años desde la aprobación de esta Ley, podemos asegurar que nada ha cambiado respecto a la relación del Ayuntamiento de Logroño con el Ejecutivo riojano, por lo que la utilidad de la Ley no se ha visto por ningún lado", ha criticado.

Ha criticado que "el funcionamiento de Logroño no puede estar a expensas de si se llevan bien o no las distintas familias del PP". "La capital -ha añadido- debe funcionar correctamente y si no son capaces de hacerlo, deberán dejar trabajar a los que si queremos, porque las desavenencias dentro de un partido no pueden trasladarse a las instituciones".

MOCIÓN AL PLENO MUNICIPAL

Por su parte, Arraiz ha adelantado que el Grupo Municipal Socialista presenta una moción en el pleno de octubre, este próximo jueves, solicitando "una reunión urgente del Consejo de Capitalidad, regulado en la Ley de Estatuto de Capitalidad de la Ciudad de Logroño, para concretar con el Gobierno regional diferentes aspectos".

Ha criticado que "a pesar de que la Ley prevé que se reúna dos veces al año, el Consejo de Capitalidad no se ha reunido ni una sola vez desde octubre de 2016 y continúa, a fecha de hoy, sin firmarse el Convenio correspondiente a 2017".

El primero de los puntos incluidos en la moción es el relativo a "la cesión del suelo necesario para las nuevas dotaciones sanitarias y educativas que la ciudad requiere, en particular el Casco Antiguo, Los Lirios y la zona de Yagüe-Valdegastea-El Arco".

Además, en la iniciativa plenaria se pide "la concreción del desarrollo de las inversiones para la ciudad de Logroño que no se han iniciado este año, a pesar de estar incluidas en el Presupuesto de La Rioja para 2017".

Así, ha citado los centros de salud de Rodríguez Paterna (proyecto 180.000 euros y 20.000 euros para la obra) y otro en la zona de Yagüe-Valdegastea-El Arco (100.000 euros); el colegio público de Los Lirios (50.000 euros); la reforma del IES Sagasta (200.000 euros); el proyecto del Centro de Participación Activa en la zona Centro (75.000 euros) y una residencia de mayores (100.000 euros); y la rehabilitación del Monte Cantabria (100.000 euros) y el Puente Mantible (100,000 euros).

En la moción del PSOE también se exige "la concreción de las inversiones necesarias para Logroño en el Presupuesto de La Rioja para 2018, con el fin de que dichos proyectos realmente se inicien en el próximo ejercicio".

Otro aspecto que se solicita es que "el Gobierno regional se ponga al día en el pago de los convenios de carácter financiero con el Consistorio logroñés, en concreto los correspondientes al Convenio de Capitalidad, Servicios Sociales, Cultural Rioja y Extinción de Incendios".

En el último de los puntos que se incluyen en la moción, el PSOE solicita que, a través de la comisión técnica de asuntos sociales incluida en el Consejo de Capitalidad, se avance en la mejora de las competencias y financiación de los servicios sociales que presta el Ayuntamiento de Logroño, ya que "la capital riojana cobra 400.000 euros menos que en 2010, a pesar de que las necesidades han aumentado en los últimos años".