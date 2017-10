Las reacciones desde La Rioja al 1-O

Lo vivido este sábado en Cataluña ha provocado numerosas reacciones entre los ciudadanos y también entre los políticos. "No son buenos momentos ni para Cataluña ni para España", ha dicho el presidente del Gobierno riojano, José Ignacio Ceniceros. No obstante, ha indicado que "tenemos que tener la tranquilidad de que se está cumpliendo el Estado de Derecho".

Ha recordado que "estamos dentro de un marco constitucional, que nos dimos los españoles hace cuarenta años, con la Constitución, que no está ayudando a la convivencia nacional". Todo ello, porque "sin Ley no hay Democracia", y lo que "se hizo ayer con los poderes del Estado, y con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, es que la Ley se cumpla". Ceniceros ha lamentado que "por parte de algunas instituciones catalanas no quería cumplir la Ley", algo que "es triste".

El presidente ha apuntado que desde el Gobierno riojano "vamos a estar al lado del Gobierno de España, y apoyamos esa oferta - del presidente del Ejecutivo central- de sentarse a negociar con todas las fuerzas políticas para llegar a un acuerdo con esta situación".

La alcadesa de Logroño, Cuca Gamarra, cree que "han fracasado quienes han impulsado la ilegalidad. Sólo ha servido para enfrentar a los ciudadanos, son los responsables". Además, ha pedido "unidad y lealtad de los demócratas, porque creemos en la Constitución y en el Estado de Derecho". También ha querido destacar la labor de la Policía y la Guardia Civil por "la defensa de la Ley y la convivencia democrática".

Por su parte, la portavoz del PSOE en el Parlamento de La Rioja, Concha Andreu, se ha mostrado "apenada y hasta avergonzada" por lo ocurrido en Cataluña y ha pedido a todas las partes implicadas "que se dejen de intereses particulares y partidistas y dialoguen".

Ha acusado a las dos partes de "aprovechar la política para su interés particular, para arañar unos votos" y, frente a ello, ha abogado porque "los políticos debemos estar para solucionar los problemas unicamente, y eso no se está haciendo".

El portavoz de Ciudadanos en el Parlamento, Diego Ubis, también ha mostrado su opinión en Twitter: "Frente a los que alimentan el odio, un mensaje de respeto, unión y libertad: corazones en los que caben muchas banderas, sin frentismos".

Podemos La Rioja ha mostrado su oposición a la postura de Rajoy, que a su juicio realizó una comparecencia "vergonzosa". "Pudo ser sólo un referéndum ilegal, pero fue una carga contra la libertad".

"NEGATIVO PARA LAS EMPRESAS"

El presidente de la Federación de Empresarios de La Rioja (FER), Jaime García-Calzada, ha lamentado que "se esté fracturando la convivencia en Cataluña", algo que "no es bueno para ningún asunto empresarial".

En este punto, ha indicado que "lo peor que puede haber para una economía es el miedo y la inseguridad". De ahí, que haya reclamado al Gobierno central, que en caso de que Cataluña declare la independencia, "se aplique la Ley, porque fuera de ella no se puede permitir que se conviva dentro de una Nación".

Ha señalado que lo vivido ayer en Cataluña era un "referéndum ilegal, inconstitucional", como así lo declaró, tanto el Tribunal Constitucional, como el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña.

García-Calzada ha indicado que "en un momento global, el presentar un país unido y fuerte, es fundamental para el desarrollo empresarial, para la creación de riqueza y de empleo", algo que ahora parece que se "está resquebrajando".

Ha lamentado también que se "está fracturando la convivencia en Cataluña", que "no es bueno para ningún asunto empresarial". Ha recordado que "los empresarios necesitamos unidad de mercado, tranquilidad, y que el país en el que estamos realizando nuestra actividad, sea un país fiable y seguro; y esto es estos momentos está en peligro, y es muy preocupante".

Por otro lado, la vicesecretaria general de UGT, Cristina Antoñanzas, ha exigido hoy al presidente del Gobierno central, Mariano Rajoy, y al presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, que se sienten a negociar, "porque las escenas que se vieron ayer, de uno y de otro lado, son inaceptables". "Es hora ya de dialogar, es hora ya de sentarse, porque la ciudadanía esperamos esto, tanto los catalanes como el resto de los españoles", ha afirmado.

PEPE VIYUELA, EN LA CONCENTRACIÓN DE SOL

Con los lemas "Madrid será la tumba del fascismo" o "sí, sí,sí, derecho a decidir", miles de personas se concentraron este domingo en la Puerta del Sol, en solidaridad con el referéndum de Cataluña y en contra de las cargas policiales para impedir las votaciones.

Entre ellos, también estaba el actor Pepe Viyuela quien considera que "la gente quiere hablar, quiere entendimiento político, no cargas policiales", según ha recogido El Diario.