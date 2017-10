Así hemos vivido los riojanos de Cataluña el referéndum

JOSE ANTONIO MOURENZA: "CON UN REFERÉNDUM PACTADO, HUBIÉRAMOS GANADO DE CALLE LOS DEL NO"

José Antonio Mourenza es mitad catalán, mitad riojano. Y es que ha vivido en esta Comunidad durante 30 años aunque se ha criado en Barcelona, ciudad que abandonó a los 25 años y a la que volvió hace algo más de un año.

Desde entonces vive en el barrio de Can Baró, "un barrio que no es burgués y en el que aproximadamente el 80% de los vecinos somos extranjeros, castellanohablantes". Y éste es precisamente el idioma que ha escuchado esta mañana y esta tarde. "La gente hablaba castellano mientras iba a votar".

Por esta razón, está más que convencido de que "si se hubiera realizado un referéndum pactado hubiéramos ganado de calle los del no y nos podríamos haber dedicado a los verdaderos problemas de los ciudadanos, los recortes, la corrupción, el 3%...". Porque, además, Mourenza recuerda que Arthur Mas ha sido uno de los que más recortes ha aplicado.

Sin embargo, "hemos llegado a este extremo y no hay vuelta atrás porque no es que los catalanes quieran irse, es que ya se han ido". Y tilda de "revuelta" lo que hoy se ha producido en las calles de Cataluña. Y mientras tanto... ¿qué ha hecho el Gobierno central?, se pregunta. "Nada", se responde, porque a lo largo de todo el día "se han limitado a decir que esto no es un referéndum, algo que tienen claro las miles de personas que han salido hoy a votar demostrando que les da igual lo que diga el gobierno de Madrid".

Recrimina que "desde el otro lado no se ha enviado ningún mensaje". "Hay mucha gente que no ha asumido el Estado autonómico, gente que solo piensan en una España grande y libre, la España del cara al sol y la bandera, y esa, tampoco es mi España", apunta. Sin olvidarnos de la imagen que hemos dado internacionalmente, en este caso también han ganado ellos. "Se han pegado ostias a gente pacífica que quería votar, ésta es la imagen que hemos dado internacionalmente".

Por todo ello atisba "una mala solución" a no ser que alguien con cabeza se siente a negociar. Así termina un día triste hasta en lo meteorológico.

ÁNGELA FDEZ. PALACIOS: "O HABLAMOS... O HABLAMOS, ALGO HAY QUE HACER"

Ángela es logroñesa y vive en Barcelona desde hace casi 9 años donde trabaja como actriz.

“Cataluña y España somos pueblos hermanos. Yo jamás me he sentido excluida, todo lo contrario, muy cómoda”. Sin embargo, en las últimas semanas (desde que se prohibió el referéndum), se está volviendo todo muy visceral. “Existe un gran nerviosismo y el diálogo es muy difícil. Pero Cataluña no odia a España, no odia a los españoles”.

Hoy no ha sido un domingo normal. ”Hemos estado pendientes de los acontecimientos. Esta mañana he votado… Las calles estaban normales si no pasabas cerca de un colegio electoral. En las conversaciones se percibía la tensión. Intentabas cambiar de tema pero volvías siempre a lo mismo. Cuesta escuchar y no ponerse nervioso”.

Hasta ahora ha faltado el diálogo y la búsqueda de soluciones pero “estoy segura de que hay arreglo porque la sociedad así lo quiere. Los ciudadanos de este país necesitan hablar y dialogar. Pero creo que no existe posibilidad de diálogo entre Rajoy y Puigdemon. Quizás deben ser otros líderes quienes dialoguen. O hablamos… o hablamos, algo hay que hacer…”

Los sentimientos continúan a flor de piel y existe miedo frente a la incertidumbre. “Mis amigos catalanes tienen miedo de las consecuencias. Piensan que el Estado español les va a castigar con recortes. Consideran que ahora no hay otro remedio que separarse”.

Lo que ha ocurrido en los últimos meses y esta mañana no es bueno. “No se ha hecho bien por ninguno de los dos lados. Unos han convocado un referéndum ilegal y los otros han respondido dando palos”.

VÍCTOR FDEZ. ALDANA: "SE SIENTE LA FRACTURA SOCIAL, POR ESO ESTOY TRISTE"

Víctor es el padre de Ángela y este fin de semana ha acudido a Barcelona para acompañarla durante el fin de semana. Nos cuenta que ayer, la víspera del referéndum todo estaba tranquilo aunque asistió a 2 protestas: una cacerolada (que se repite cada día a determinada hora) y 2 manifestaciones pequeñas con banderas españolas donde se coreaban lemas como ´Cataluña es España´.

El día del referéndum, aparentemente, todo estaba perfecto. “Quizás he tenido mucha suerte pero no he visto las escenas que han retransmitido los medios de comunicación. He pasado por 5 colegios electorales y he visto educación, tranquilidad, democracia y normalidad. No he presenciado ningún acto reprochable”.

Aparentemente, Barcelona vivía un día normal. Como siempre, una ciudad llena de turistas. “He entrado en el Museo Marès donde he contemplado 4 tallas de la Asunción de Nalda y otra talla más de la iglesia de Madre de Dios de Logroño. Todo estaba lleno de turistas y la gente pasaba el día tranquilamente en las terrazas”.

Sin embargo, “se siente la fractura social y subyace el pensamiento de estás conmigo o contra mí. Por eso estoy triste”.