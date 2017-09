Casi 140 alumnos en la Escuela de Música de Lardero

Arranca el curso en la Escuela de Música de Lardero. Concretamente, el próximo lunes 2 de octubre tendrá lugar la reunión de inicio de curso en el Salón de Actos del Consistorio a las 19:00 horas. En esta reunión, explican desde el Ayuntamiento, se informará sobre el funcionamiento de la escuela de música, calendario lectivo, listados de alumnos admitidos que se pueden consultar en la web del Ayuntamiento aunque se han sido admitidos "todos los alumnos que han solicitado plaza, empadronados o no en el municipio".

En total, casi 140 chavales estudiarán música en la Escuela Municipal de Lardero y se distriburián de la siguiente manera:

- Iniciación a la música (nivel 1 y 2) … 14 alumnos / as

- Lenguaje Musical (nivel 1,2,3 y 4) … 38 alumnos / as

- Saxofón … 14 alumnos / as

- Piano … 19 alumnos / as

- Percusión … 8 alumnos / as

- Guitarra … 23 alumnos / as

- Flauta travesera … 4 alumnos / as

- Clarinete … 10 alumnos / as

- Trompeta … 5 alumnos / as

- Trombón de varas … 2 alumnos / as

Pero además, todos los que así lo deseen podrán participar en la Banda Chiqui y a la Banda Municipal de Música de Lardero totalmente gratis. Los ensayos y clases se realizarán en las instalaciones de la Casa de Cultura de Lardero (planta baja).