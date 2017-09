7 años sin dormir por el ruido

Conseguir dormir cada noche es, para M.J.N., una tarea harto difícil. Lleva 7 años soportando los ruidos del local situado bajo su piso, una cafetería-pub en Fuenmayor que, según sus informes y los del Ayuntamiento, superan los límites permitidos en la ordenanza municipal. Ya ha presentado varias instancias en el Ayuntamiento y en la Guardia Civil, pero no ha conseguido nada y, de momento, tendrá que seguir soportando la música, voces y gritos. "Los fines de semana lo cierran a las 3 de la mañana y a las 6 ya hay gente limpiando. Se oye absolutamente todo".

La cafetería tiene licencia desde 2001. Entonces vivía en este piso la madre de M.J.N,, pero tuvo que mudarse porque el ruido era insoportable. Ella puso las primeras denuncias, que su hija retomó cuando fue a vivir allí. La situación se agrava porque encima de su vivienda, en los pisos 2º y 3º, tiene una pensión que se ve muy afectada. Son numerosos los comentarios que los huéspedes dejan en la página web quejándose del ruido.





M.J.N. ha facilitado a Rioja2 copias de las instancias que ha presentado en abril, julio y agosto, 7 en total. En ellas explica que tienen que soportar hasta altas horas de la madurgada malos olores y ruidos continuos procedentes de la terraza, del local y de la chimenea. Detalla que el pub debería contar con el permiso de la comunidad de propietarios, en este caso de ella, para instalar la terraza, ya que está delante de su fachada, y no cuenta con él.

Además, la chimenea del local atraviesa su fachada, lo que le supone un perjuicio por malos olores y ruidos que superan los 50db más allá de las 00:00 de la noche, superando en más de 10 db el límite establecido en la ordenanza. En cuanto al local, denuncia que no está aislado, por lo que, aun sin música, "las voces, ruidos y golpes durante todo el día de actividad superan en más de 6db por la noche el límite establecido", intensificándose en verano y fines de semana.

Para demostrarlo, se adjunta un informe actual de ruidos realizado en su hogar en julio, según el cual se superan los límites permitidos en la ordenanza en todas las estancias de la casa. También la chimenea supera dichos límites. Las mediciones se realizaron con el pub en un funcionamiento normal, sólo con las emisiones de las voces de los clientes que se encontraban en el interior y sin música. Además, las ventanas y puertas de la pensión estaban cerradas.

Una situación que produce a M.J.N, un fuerte estrés, sobre todo teniendo en cuenta que está embarazada y con riesgo de aborto, por lo que "el reposo y la minoración del estrés es primordial".

RESPUESTA DEL AYUNTAMIENTO

Sin embargo, todos estos escritos no han servido para nada, ya que no se han tomado las medidas necesarias y el ruido continúa. El Ayuntamiento, con el que Rioja2, al igual que con los dueños del pub, ha intentado ponerse en contacto sin éxito, ya encargó un informe técnico en 2003 que certificaba que este local superaba considerablemente el nivel de decibelios permitidos.

Así mismo, el anterior gobierno, del PSOE, exigió al establecimiento en 2015 la instalación de un limitador de decibelios, lo que en realidad no serviría para nada, puesto que, según M.J.N., primero habría que aislar o insonorizar el local. El actual ejecutivo, del PP, tampoco ha tomado ninguna medida.

"Se valían en abril de decir que no había secretario y que entonces no podían hacer nada. Luego, cuando hubo secretario (1 mes), decían que se había ido y estaban esperando otro. En agosto se incorporó uno nuevo y me comentó que estaba esperando a que el alcalde volviera de vacaciones. Una vez este llegó de vacaciones, me dijo el secretario que había hablado con el alcalde y que, cuando se reuniera la junta de gobierno se trataría el tema, pero no fue así", detalla.

Mientras tanto, esta vecina de Fuenmayor no se rinde y ha seguido presentado instancias y denunciando una situación "insostenible": "Estoy desesperada ya, no sólo por el estrés que me están causando a mí, sino a mi bebé, ya que me paso los días nerviosa, no duermo, o duermo a ratos. Esto es un sinvivir.".