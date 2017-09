Marqués de Riscal asegura que puede vendimiar las fincas

La Bodega Herederos de Marqués de Riscal ha salido al paso de las acusaciones del viticultor Jesús Bauza de haberse apropiado de las uvas de tres parcelas en Elciego que él podía vendimiar por tener un contrato de arrendamiento. Sin embargo, la bodega asegura que son ellos quienes poseen dicho contrato y que, por tanto, tienen todos los permisos y autorizaciones para explotar esas fincas.

El conflicto tiene su origen en enero de 2016, cuando las Hermanitas de los Ancianos Desamparados de Logroño arrendaron las fincas en cuestión a Marqués de Riscal. El problema es que tenían un contrato vigente con Bauza, que había vendimiado estas parcelas hasta entonces. Ambas partes fueron a juicio y, según Bauza, el juez le dio la razón, por lo que el pasado fin de semana se disponía a vendimiar cuando se encontró a trabajadores de la bodega en dichas fincas. Les acusa de haberse quedado con unos 9.000 kilos de uva que, a su juicio, le pertenecen.

Sin embargo, Marqués de Riscal asegura que esa sentencia en ningún caso reconoce a Bauza un "derecho de arrendamiento original sobre las fincas" ni dictamina que la bodega no pueda vendimiarlas, según ha indicado a Noticias de Álava su director general del área económico-financiera y de administración, Fernando Salamero.

Salamaro sí reconoce que existe un litigio sobre el derecho sobre estas parcelas, pero interpuesto por la bodega en defensa de sus derechos y pendiente de resolución. De hecho, hace unas semanas propuso a Bauza un acuerdo temporal que permitiese la vendimia este año y los asesores se encontraban en conversaciones para pactar una salida negociada, explica.

Sin embargo, Bauza, "obviando dichas negociaciones entre las partes y con evidente mala fe inició la vendimia en dichas fincas el pasado sábado sin mediar comunicación previa de ningún tipo a Marqués de Riscal y, por supuesto, sin publicidad alguna de ello”. Esto supone que “podría haber vulnerado las normas de campaña de 2017 de la Denominación de Origen Calificada (DOC) Rioja y, en cualquier caso, los derechos reconocidos legalmente de Marqués de Riscal sobre las fincas y su producto”.

Además, aseguran que no tienen conocimiento de una supuesta denuncia interpuesta en comisaría, como indicó Bauza. Salamero advierte de que la bodega "no permitirá que su prestigio y buen nombre se mancillen con manifestaciones que no se corresponden con la verdad”.