"Se ha dejado pasar durante demasiado tiempo y ahora es un choque de trenes"

Quedan apenas cuatro días para que el calendario marque la fecha señalada. El 1-O se perfila en el horizonte y acapara toda la actualidad desde hace semanas. A día de hoy todavía no se sabe si los catalanes votarán o no el domingo, lo que sí esta claro es que, lejos de ser el final de algo, el proceso no ha hecho más que empezar.

Rioja2 ha querido conversar sobre este asunto con un deportista catalán afincado en La Rioja, el escolta del Club de Baloncesto Clavijo, Carles Bravo, natural de Malgrat de Mar (Barcelona). "Esta situación se veía venir", es su primera reflexión cuando ponemos el tema sobre la mesa, "el crecimiento del sentimiento nacionalista se iba avisando, durante mucho tiempo se ha dejado pasar sin hacer nada una serie de peticiones que hacía buena parte del pueblo catalán, y así hemos llegado hasta aquí, ahora es un auténtico choque de trenes".

Tiene claro que el diálogo hubiera conseguido hace tiempo mitigar el conflicto, "no se hubiera erradicado el nacionalismo pero tampoco estaríamos ahora en este punto". En su opinión, "el Gobierno de España tampoco ha hecho mucho por solucionarlo antes", aunque no señala culpables a uno u otro lado porque "la verdad de todo esto sin duda no la sabemos".

CAMBIO EN EL MARCO LEGAL

Bravo considera que la convocatoria del próximo domingo no puede realizarse porque no tiene cabida en la Constitución, si bien considera que "estamos regidos por una Constitución totalmente obsoleta, en estos cuarenta años, desde 1978, han pasado muchísimas cosas y no podemos seguir con las mismas normas que entonces, tal vez el punto de partida es iniciar ese diálogo necesario para modificar las normas".

Cree también en el derecho a decidir de los ciudadanos pero con unos límites. "Creo que deberían establecerse unas líneas porque no se si todos estamos capacitados para decidir sobre todo, podríamos estar votando cada semana sobre cualquier asunto pero, ¿todo el mundo está preparado para decidir sobre esta cuestión si ni siquiera sabemos las consecuencias reales que tendría la independencia? Los independentistas dicen que Cataluña será un paraíso como Suiza, los que no lo son aseguran que quedará aislada, lo cierto es que no tenemos un análisis real que nos permita tomar una decisión".

EN PRIMERA PERSONA

Respeto a la situación social que se ha generado, el baloncestista catalán asegura que "todo se ha exagerado". Admite que hay tensiones entre los grupos de amigos o familiares porque cada uno piensa una cosa pero "todo el nacionalismo se está defendiendo de forma muy pacífica porque además en cataluña, al margen de esta cuestión, hay infinidad de sensibilidades, opciones, religiones, todo tiene cabida".

Nunca ha sufrido en sus carnes el sentimiento 'anticatalán'. "Llevo once años fuera de Cataluña, he vivido en Valencia, Melilla y Logroño y nunca nadie me ha despreciado por ser catalán. En mi casa hablamos catalán los cuatro y fuera de ella castellano. Me sabe muy mal cuando alguien habla mal de España igual que me sabe fatal que critiquen Cataluña", explica.

En definitiva, es un firme defensor de la escala de grises. "Las cosas no son blancas ni negras, hay toda una escala de grises y lo que hay que hacer es salir, conocer todo y comprobar que se vive excelente en Cataluña igual que se vive maravillosamente en el resto de España".