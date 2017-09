El coordinador de IU, Diego Mendiola, dimite como concejal de Santo Domingo

El coordinador de Izquierda Unida La Rioja, Diego Mendiola, ha anunciado su dimisión como concejal de Santo Domingo de la Calzada a través de un comunicado publicado en su perfil de Facebook. Asegura que es una decisión "que personalmente tenía reflexionada y asumida desde el primer día en que accedí como su representante en el ayuntamiento de nuestro municipio" aunque no explica por qué en este momento, pasado el ecuador de la legislatura y tras ser reelegido coordinador de su partido el pasado mes de marzo.

Señala en su comunicado que "un proyecto político coherente, creíble y de izquierdas tiene que huir del personalismo, el “hiperliderazgo” y los cargos vitalicios" y por ello plantea un relevo en la portavocía del Grupo Municipal de forma consensuada, "sin dramatismo y con mucha antelación previendo la deriva que tomaba la legislatura".

Asegura que no es un paso atrás sino "hacerse a un lado para ser más en la primera línea", dando lugar a que otra persona aprenda los mecanismos del ayuntamiento de cara a la próxima legislatura. "Lo razonable, lo justo en estos momentos sería poder convocar elecciones y no tener que esperar hasta la primavera de 2019, ya que las razones que determinaron la legítima decisión de los vecinos y vecinas en 2015 hoy día han sido superadas por la fuerza de los hechos. Reconocemos que la responsabilidad sobre la actual situación es colectiva, pero las cuantías no se reparten en igual medida", continúa.

Concluye Mendiola afirmando que no es una despedida ya que el trabajo de IU va a continuar y agradeciendo los apoyos y críticas recibidas durante los últimos años.

No es la única baja que sufre Izquierda Unida en los ayuntamientos riojanos. Hace menos de un año, Ana Bruna Gomes de Castro dejaba su acta en el Ayuntamiento de Cenicero. El partido lo había abandonado ya meses antes, en mayo de 2016.