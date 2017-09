Un proyecto logra ahorrar 300.000 kw/hora en hogares logroñeses

Las auditorías de eficiencia energética que el Ayuntamiento de Logroño ha desarrollado en los últimos años dentro del Proyecto europeo FIESTA han logrado ahorrar en torno a unos 300.000 kilowatios por hora en el consumo de los hogares incluidos en la iniciativa, en los que, además, se han realizado inversiones en este aspecto por unos 250.000 euros.

Así lo ha señalado este martes el concejal de Medio Ambiente, Jesúes Ruiz Tutor, quien, junto con el técnico municipal Diego Pulgar, han ofrecido los datos del balance del Proyecto FIESTA (Families Intelligent Energy Saving Targeted Action), en el que el Consistorio logroñés ha participado en los últimos tres años para fomentar el ahorro de energía en el ámbito doméstico.

Logroño ha sido una de las tres ciudades españolas incluidas en el proyecto, junto con Pamplona y Zaragoza. A nivel europeo, la iniciativa, que se viene desarrollando desde octubre del año 2014, se ha aplicado en un total de 14 ciudades de cinco países: Italia, Bulgaria, Croacia y Chipre, además de España.

"Logroño ha sido reconocida como la mejor de las ciudades participantes a la hora de cumplir los objetivos", ha afirmado el concejal, lo que motivó que la ciudad haya acudido el pasado día 5 a Bruselas, "donde se trasladó al resto de socios los métodos desarrollados para fomentar comportamientos que favorezcan la eficiencia energética".

Las cifras, ha señalado, "lo indican: teníamos que haber hecho 160 auditorías, 16 talleres escolares y 2 talleres sociales, y, en todo este tiempo, hemos llegado a realizar 226 auditorías con 52 de ellas en viviendas sociales o a familias que reciben ayudas para pagar la factura, 51 talleres escolares en los que han participado más de 1.300 chavales y 21 talleres sociales con más de 330 participantes".

En lo relacionado con el trabajo social del Proyecto, ha habido una sinergia del Ayuntamiento de Logroño con distintas ONG's, como han Cáritas, Cruz Roja, Cocina Económica, Igual a Ti, FEAPS y el Centro Leo Kanner.

MEDIDAS ACOMETIDAS

Como ha detallado Pulgar, el proceso se realiza en dos pasos: el primero, la visita de un técnico que evalúa la eficiencia energética del hogar, en temas como la potencia contratada, el consumo, el aislamiento o el consumo, tras lo que se lleva a cabo el informe y se recomiendan diversas actuaciones.

La más "necesaria", en opinión del técnico, suele ser la mejora del aislamiento general de la vivienda, "que, aunque es la más cara, a la larga acaba produciendo ahorros importantes", si bien la primera que se suele hacer "porque es la más barata y más fácil" es el cambio de la iluminación a la tecnología LED. A ello, además, se suman, como ha dicho Ruiz Tutor, "cambios en el comportamiento, que no conllevan ninguna inversión", como actos tan sencillas como "dejar apagados los aparatos como el televisor, y no en stand-by, no somos conscientes de lo que tiramos con pequeñas cosas como ésta".

En el segundo paso del proceso, en torno a un año y medio o dos años después de la primera visita, se comprueban las inversiones que se han hecho, y si han tenido la repercusión esperada. Así, las inversiones que se han comprobado (igualmente en un tercio de las viviendas incluidas en el proyecto) ha sido de unos 83.000 euros, por lo que, extrapolando cifras, la inversión total ha sido de unos 250.000 euros.