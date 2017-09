Alonso y San Martín declarán como investigados por posible delito de malversación pública

Será este 16 de octubre cuando los concejales de Ciudadanos en Logroño María Luisa Alonso y Julián San Martín declaren en los Juzgados de Logroño en calidad de investigados por un posible delito de malversación pública, como ya anunció Rioja2 en mayo.

Todo comenzó cuando uno de los miembros de la Junta Directiva Regional del partido, Enrique Echezarra, denunció a ambos ediles por la contratación irregular de Alonso como auxiliar administrativo a cargo del Grupo Municipal, una práctica expresamente prohibida por la Ley de Bases de Régimen Local. Echezarra fue expulsado como miembro de la Junta Directiva del partido. En su acusación, solicitaba una pena de 4 años de cárcel y 10 años de inhabilitación especial para el cargo o empleo público y para el ejercicio de sufragio pasivo.

El Grupo Municipal de Ciudadanos en Logroño ha tenido que aportar "el contrato laboral realizado a la concejal María Luisa Alonso a cargo del grupo municipal y justificante de los pagos de salarios a cargo de la asignación realizada al grupo parlamentario, así como el alta a la Seguridad Social de dicho contrato y movimientos bancarios de todos los pagos relacionados con esta contratación".

Asimismo, según el escrito del Juzgado número 2 de Logroño, el Consistorio también ha tenido que aportar "el justificante de las cantidades devueltas por el grupo municipal de Ciudadanos por la contratación indebida de María Luisa Alonso".

"UN ERROR ADMINISTRATIVO"

Los concejales, por su parte, no han querido hacer declaraciones, aunque ya el año pasado reconocieron la contratación irregular, que atribuyeron a "un error administrativo", derivado en el pago de varias mensualidades. Concretamente, explican desde Ciudadanos La Rioja, "los meses de octubre, noviembre y diciembre de 2015. Enero de 2016 no se abonó y el mes de febrero ya corrió a cargo del Partido".

En un comunicado remitido a Rioja2 insisten en que la comparecencia obedece a "un error administrativo completamente solventado y regularizado hace ya un año ante el Ayuntamiento de Logroño, la Seguridad Social, Hacienda y el Tribunal de Cuentas". Dicha institución, explican, emitió un informe que deja bien claro que ese error quedó subsanado, por lo que archivó las diligencias.

"No se trata, por tanto, de un caso de corrupción política, sino de un error procedimental administrativo, que se inició por vía de una denuncia de un particular que ya no forma parte del partido".

Cs La Rioja quiere expresar su más absoluto respeto por las decisiones judiciales por lo que los dos cargos citados en el tribunal procederán a explicar y proporcionar toda la información que ofrecieron tanto al Tribunal de Cuentas como en la Comisión de Transparencia del Ayuntamiento de Logroño a la que comparecieron hace un año a petición propia.

La dirección nacional y autonómica de Ciudadanos reitera su total confianza y apoyo a los dos miembros del partido citados para comparecer ante la jueza que instruye las diligencias previas del caso.